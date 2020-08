Koronavírus: megugrott a fertőzöttek száma, 73 új beteget találtak

Több ezer berendezést sosem fognak használni a egészségügyben, a külügy kétszer annyi gépet vett, mint amennyire a legrosszabb esetben szükség lenne.

Több mint 20 ezer lélegeztetőgép elérhető jelenleg Magyarországon, ám ezek közül több ezer berendezést valószínűleg ki sem csomagolnak majd itthon, és arra sincs sok esély, hogy azokat jó áron tovább lehetne adni. A jelenlegi gépkapacitásra akkor lenne szükség, ha a tavaszinál 250-szer erősebb járványhullám érkezik – ez azonban nem láthatóan nem volt szempont a gépek állami beszerzésénél, írja a 444.hu . A hírportál közérdekű adatigényléssel kikérte, két hónap múlva pedig meg is kapta azokat a szerződéseket, amiket a Külgazdasági és Külügyminisztérium márciustól kötött a lélegeztetőgépek beszerzésére.

Mint írják, csak a külügy 16 ezer gépet vásárolt, 302 milliárd forintért: ez azért is óriási mennyiség, mert bár a járvány előtt valóban nem volt elég lélegeztetőgép itthon, szakemberek szerint a legrosszabb esetben is elég lett volna 7500-8000 ezer darab ezekből a berendezésekből. Április 19-én még Orbán Viktor is így vélekedett (nyilván tanácsadóira hallgatva) és egy ajkai kórházlátogatás során azt mondta, mindenki nyugodtan aludhat, ez a mennyiség már háború esetén is elég lenne.

A szerződéslista alapján látszik – írja a portál – hogy a külügy a legtöbb lélegeztetőgépet, több mint 6000 darabot egy maláj cégtől vásárolt, 170 milliárd forintért. A beszerzés ráadásul ellentmondott a piac szabályainak is, hiszen



a külügy emelte a beszerzés mennyiségét – a kezdeti ötezer darab helyett hatezer darabot kértek – a nagyobb tétellel együtt azonban gépek árai is nőttek, 73 500 dolláros átlagárról 79 ezer dollárra, ahelyett hogy kedvezményt adtak volna rájuk.

A beszerzés túlárazottságát a az állami kórházellátó példája is jelzi. A G7 írta meg korábban, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 2481 darab lélegeztetőt vett, 26,7 milliárd forintért. Vagyis, a a kórházellátó 10,8 millió forintos átlagáron vette meg a gépeket, a külügy viszont közel 20 milliós átlagáron vett – ötször ennyi darabot. A Külügyminisztérium a túlrendelést azzal indokolta, hogy biztosak akartak lenni abban, hogy meg is érkeznek a megrendelt eszközök. Valóban volt olyan cég, amelyik nem tudta teljesíteni a vállalását, de messze nem akkora arányban, mint amennyire túlrendelte magát a minisztérium – írja a lap. Aggódniuk ugyanakkor nem kell, hiszen az áprilisban még 8000 ezer lélegeztetőgépet is elegendőnek tartó Orbán Viktor a közrádióban, augusztus 21-én megvédte Szijjártó Péterék túlköltekezését: „„ha háromszor ennyit kellett volna fizetni, akkor háromszor ennyit fizettünk volna lélegeztetőkészülékekért és védekezőeszközökért, mert amikor a magyar emberek életéről van szó, akkor persze nem szabad a józan eszünket magunk mögé hajítani, de akkor mindent meg kell tenni” – mondta a miniszterelnök. Orbán arra is kitért, hogy beindult a hazai lélegeztetőgép-gyártás is, a cél pedig, hogy a területen a piacvezető cégek közé kerüljünk, és ne függjünk külső tényezőktől. Kérdés, hogy akkor mi lesz a túlárazottan, feleslegesen nagy mennyiségben megvásárolt jelenlegi gépparkkal – a berendezések eladására nincs garancia, tekintve, hogy más államokban törekednek a saját gyártásra.