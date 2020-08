Derékig a szennyes vízben gázol fél Pakisztán - képek az áradásokról

Az ázsiai ország rendre megküzd a monszunévszak okozta szezonális csapadékmennyiséggel, de évről évre kevesebb sikerrel. Az utcákon hömpölyög, s az otthonokba is betör a szennyvíz, mert a csatornarendszer elavult és képtelen elnyelni a sok esővel együtt a lakossági „kibocsátást” is, rengeteg bírálat éri a hatóságokat gyenge védekezési teljesítményük miatt. A monszun hozta csapadéközön leginkább Karacsit sújtja, ugyanakkor Pakisztán egészét próbára teszi. Bár a halálesetek zömmel az ország déli részén történtek, az északiról is jelentettek tucatnyit. Már csaknem száz ember vesztette életét.