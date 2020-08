USA: megvan a republikánusok alelnökjelöltje

Az eddigi amerikai alelnök, Mike Pence hivatalosan is a republikánusok alelnökjelöltje lett a párt jelöltállító konvencióján.

Pence mondta el a konvenció záróbeszédét a Baltimore melletti Fort McHenry erődnél – derül ki az MTI tudósításából. Az erőd szimbolikus hely az amerikaiak számára: itt zajlott le 1814-ben az a csata, amelyben a britek vereséget szenvedtek. Ez a csata ihlette meg az amerikai himnuszt. Pence záróbeszéde után a kivilágított erődnél személyesen is megjelent Donald Trump amerikai elnök és a first lady, Melania Trump. A jelöltséget elfogadó beszéd bevezetőjében Mike Pence felidézte a kormányzat eddigi sikereit: az Iszlám Állam nevű terrorszervezet legyőzését, az amerikai űrhaderő létrehozását, a gazdasági eredményeket. Az amerikaiaknak azt a kérdést kell most feltenniük maguknak, hogy ki az a politikus, aki képes lesz ismét fellendíteni a gazdaságot a koronavírus-járvány után - mondta Pence, megjegyezve: a demokraták múlt heti elnökjelölt-állító konvencióján Joe Biden elnökjelölt és a többi felszólaló nem fejtette ki a párt gazdasági programját. Felidézte, hogy Bernie Sanders vermonti szenátor azt mondta: Biden személyében az Egyesült Államok eddig volt legliberálisabb elnöke kerülne a Fehér Házba. "A vírustesztek idejét éljük" - jelentette ki Pence. Elmondta, hogy lassulóban van a járvány terjedése, és a kormánynak sikerült megmentenie emberéleteket és megvédenie a legsérülékenyebbeket. "Joe Biden Amerikájában nem lesznek biztonságban" - fűzte hozzá. Az ország egyes városaiban eluralkodott erőszakról szólva megjegyezte: Joe Biden ennek a múlt héten egyetlen mondatot sem szentelt. "A szobordöntögetés nem azonos a szólásszabadsággal" - jelentette ki Pence, s azt ígérte, hogy a republikánus kormány visszaállítja a törvényességet és a rendet. "Az erőszaknak véget kell érnie, legyen szó Minneapolisról, Portlandről, vagy Kenosháról. Túl sok hős halt meg a szabadságunkért ahhoz, hogy most amerikaiak egymás ellen harcoljanak" - jelentette ki. "Joe Biden a radikális baloldal trójai falova" - hangoztatta az alelnök, s leszögezte: az elnökválasztás tétje "nem az, hogy az ország konzervatívabb lesz-e vagy liberálisabb, hanem hogy Amerika Amerika marad-e". Az elnökjelölt-állító konvenció harmadik napjának témája a "Hősök földje" volt, és kormányzóktól törvényhozókig, Donald Trump belpolitikai stratégiai tanácsadójától és volt hírszerzési igazgatójától Amerika egyik legismertebb apácájáig és leghíresebb futballedzőjéig, valamint a korábban a demokratákat támogató rendőri szervezet vezetőjéig sokan szólaltak meg. Csaknem valamennyien méltatták az amerikaiak helytállását - a program szerint: hősiességét - is. Kellyanne Conway, Trump belpolitikai tanácsadója, aki a héten jelentette be, hogy családi okok miatt visszavonul a politikától és Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője úgy mutatta be Donald Trumpot, mint együttérző, mások bajaira odafigyelő embert. McEnany nagyon személyes emlékeket is felidézett, amikor arról beszélt, hogy rákmegelőző mellműtétje idején Donald Trump és családja mellette állt. "Vissza kellett fojtani a könnyeimet, amikor az elnök telefonált nekem" - mondta a szóvivő.