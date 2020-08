A Videoton megszenvedett, a Felcsút kiesett

A Fehérvár kiemeltként nagy favoritnak számított a Bohemians ellen a labdarúgó Európa-liga első selejtezőfordulójában.

Már csak azért is, mert az ír ellenfél nem tekinthető profi együttesnek – ezt jól jelzi, hogy a mértékadó Transfermarkt mindössze a klub két játékosa mellé társít értéket, 75 ezer és 50 ezer eurót, miközben a Fehérvár összértéke közel 17 millió euró. Ugyanakkor a magyar bajnokság ezüstérmese hazai pályán egyáltalán nem brillírozott. Sőt, a 22. percben az írek szerezték meg a vezetést. A 37. minutumban Nikolics Nemanja büntetőből egyenlített, 1-1-gyel ért véget a rendes játékidő. A hosszabbításban sem született találtat, a tizenegyespárbajban Hodzic egyből hibázott, de a hazaiak ennek ellenére 4-2-re győztek. Felhőtlen örömre azért nem lehet ok.

A Felcsút már a kezdés előtt elveszítette minden esélyét a továbbjutásra a svéd Hammarby ellen. A magyar klub továbbra sem árulja el, hányan kapták el a keretből a koronavírus-fertőzést, de valószínűnek tűnik, hogy a román sajtó tévedett, amikor nyolc pozitív teszteredményről írt, a valóságban ez a szám minden bizonnyal sokkal több. Mással nem magyarázható, hogy a magyar klub történetének első nemzetközi kupamérkőzésén a kezdőcsapatban négyen szerepeltek az NB III-as második csapatból, a cserék között pedig nem volt húsz évesnél idősebb játékos. A kapuban a 17 esztendős Auerbach Martin először szerepelt a profi együttesben, több nagy védést is bemutatott, de ő sem tudta megakadályozni a magabiztos svéd sikert. Akik pályára léptek a felcsúti együttesben, mindent megpróbáltak, de arra sem volt esélyük, hogy megszorítsák ellenfelüket. A Hammarby fél gőzzel, könnyedén nyert 3-0-ra. Nem ez a tragédia, hanem az, hogy egy klub (valószínűleg az egyetlen Magyarországon) következmények nélkül eltitkolhatja, hányan kapták el a koronavírust és ők milyen állapotban vannak.