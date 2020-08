Két hétre leáll a Gyermekvasút és karanténba vonul

Négy éve nem tudni, mire költött Járóka Lívia egyesülete 35 millió forintnyi közpénzt. Hadházy Ákos feljelentést tesz, ha továbbra sincs válasz.

Járóka Lívia, az Európai Parlament fideszes alelnöke magát, férjét és testvérét is fizette a fiatal roma focisták képzési programjára 2016-ban kapott pénzből – írta meg a 24.hu , miután Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által feltárt még júniusban feltárt ügyet a mai napig nem tisztázták. Hadházy közölte, feljelenti Járóka Líviát, ha a fideszes politikus nem tisztázza, mi lett a csaknem 35 millió forintos támogatásnak a sorsa. A 25, illetve 10 millió forintot a Járóka Lívia Tehetségmentő Egyesület (JALTE) kapta egy hátrányos helyzetű roma gyerekek focioktatását célul tűző program lebonyolítására, illetve az azzal kapcsolatos működési költségekre. Járóka Lívia a portálnak elmondta: csak pár hónapig kaptak fizetést a családtagjai, addig a megtakarított pénzüket szánták a programra, és az ügyben ő vár bocsánatkérést az ellenzéki politikustól. Hadházy Ákos június 10-én a sajtótájékoztatón számolt be az ügyről, azt hangoztatva, hogy a fideszes politikus máskor igen szerényen teljesítő egyszemélyes kft.-jébe az állami támogatással szinte forintra megegyező összeg folyt be 2017-ben.