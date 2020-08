A Fülöp-szigeteki önkormányzati botránynak szinte azonnal lett következménye, a házasságtörő pár lemondott.



Beadta lemondását egy Fülöp-szigeteki önkormányzati vezető, miután egy videokonferenciás meetingen véletlenül minden résztvevő láthatta, ahogy egyik kolléganőjével szexel – közölte helyi sajtóhírek nyomán a 24.hu . A férfi kincstárnoki feladatokat ellátó partnere – akit egyes hírekben titkárnőként is említenek – szintén lemondott posztjáról. Mint írták, mindketten házasok. A beszámolók szerint Jesus Estil, Dasmariñas város egyik legkisebb önkormányzati egységének kapitánya az előző héten a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos megbeszélésen vett részt, amikor az eset történt. Estil arra várt, hogy elkezdődjön a Zoomon keresztül tartott meeting, de úgy tűnik, türelmetlen voltak, mert várakozás közben a kolléganőjével szexelni kezdett.

A felvételen látni, ahogy a férfi odamegy a telefonjához, megpróbálja kikapcsolni a kamerát, de valamit elrontott, és a készülék végig közvetítette, ahogy a szoba hátsó felében szeretkeznek. Az önkormányzatokkal is foglalkozó Fülöp-szigeteki belügyminisztérium csütörtökön bejelentette, hogy vizsgálatot indítottak a „közerkölcsöt sértő” videó miatt. A közösségi oldalakra is kikerült felvétel országos botrányt okozott, a városi önkormányzat pedig hivatalosan is bejelentette Estil lemondását, közölve, hogy a férfi mindenkitől elnézést kért az eset miatt.