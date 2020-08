Lukasenka riadóztatta fél hadseregét a „Nyugat” ellen

Bármilyen nemzeti színért bírság jár, a járvány miatt pedig aligha lesznek komolyabb választási gyűlések.

Romániában a koronavírus-járvány miatt hozott óvintézkedések közepette pénteken hivatalosan is megkezdődött az önkormányzati választási kampány, emiatt a pártoknak és független jelölteknek csütörtök éjfélig el kellett távolítaniuk a közterekről választási molinóikat és óriásplakátjaikat. A furcsaságra a választási törvény ad választ, amely ugyanis szigorú szabályokat szab meg a plakátok méretét és elhelyezését illetően, amelyek megsértése súlyos pénzbírságot von maga után. A most kezdődött választási kampány idején csak a polgármesteri hivatalok által erre a célra kijelölt helyeken szabad plakátolni, minden jelölt csak egyetlen plakát kihelyezésére jogosult, amelynek mérete egyetlen irányban sem haladhatja meg a fél métert. A pártok nem várták meg a mozgósítással a kampány hivatalos kezdetét, ezért az ország már hetek óta tele van a polgármester- és megyei tanácselnökjelöltek választási plakátjaival, amelyekre eddig csak a reklámtörvény előírásai vonatkoztak. Ezeket kellett most eltávolítani, így a választási kampány idején a korábbi időszaknál kevésbé lesz látható az utcákon, hogy az ország választásokra készül.



Nemzeti színtelenség, maszkos korteskedés

A plakátokon egyébként nem szabad a román nemzeti lobogóra vagy más országok nemzeti jelképeire emlékeztető színkombinációt használni, tilos plakátokat kiragasztani a hidak és alagutak tartóoszlopaira, a közúti jelzőtáblákra és a közhasznú hirdetési felületekre. A koronavírus-járvány miatt idén a személyes találkozókat is korlátozták. A kampány idején is be kell tartani a gyülekezési szabályokat: szeptember elsejéig zárt térben legfeljebb 20, utána pedig legfeljebb 50, kültéren pedig augusztus végéig legfeljebb 50, szeptembertől maximum 100 résztvevővel lehet választási rendezvényeket szervezni. A beltéri találkozók időtartama nem haladhatja meg a két órát, a szabadtéri találkozókon pedig minden résztvevőnek legalább négy négyzetméteres helyet kell biztosítani. Minden résztvevőnek maszkot kell viselnie, a szervezőknek fertőtlenítőszereket kell kihelyezniük, ezek használatára és a biztonságos távolság betartására pedig jól látható helyre kifüggesztett plakátokkal kell figyelmeztetniük a résztvevőket. A szórólapokat osztogató, a választókat otthonaikban felkereső aktivisták nem alkothatnak nagyobb csoportokat, legfeljebb kettesével közlekedhetnek. A választási kampány a voksolás megkezdése előtt 24 órával, szeptember 26-án reggel 7 órakor ér véget, attól kezdődően pedig a szavazás végéig – vagyis szeptember 27-én este 21 óráig – kampánycsend lép hatályba.