Az egri kórházban is látogatási tilalom lesz

Mindenki ismerje fel a koronavírus tüneteit – közölte a kormány. A szakszervezet szerint ez nem a szülők, és nem is a pedagógusok feladata.

A szülők és a pedagógusok fokozott felelősségéről írt a járványhelyzet kapcsán a kormányzati tájékoztató oldal: mindenkitől azt kérik, hogy csak tünetmentes gyerekeket engedjenek közösségbe. A fertőzésgyanús gyerekeknek otthon kell maradniuk, a szülőnek telefonon kell értesíteni a gyermekorvost vagy a háziorvost. Ha egy diáknál az iskolában jelentkeznek tünetek, a tanároknak el kell különíteniük és értesíteniük kell az iskolaorvost és a szülőt. „A szülőknek, tanároknak fontos tisztában lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amelyek közül a leggyakoribban a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli a gyermekén, tanítványán, akkor kérjük, hogy ne engedje a gyermeket közösségbe. A legenyhébb tüneteinek jelentkezése esetén se engedje közösségbe a gyermeket!” – közölték. Ha egy gyermeknél fennáll a fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend alapján kell eljárnia és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. A tanároktól, iskolai dolgozóktól is azt kérik, ha a tünetek bármelyikét észlelik magukon, ne menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény vezetésének, az osztályfőnöknek és vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint nem lehet a felelősséget a szülőkre és a pedagógusokra egy az egyben átruházni. „Ahogy a pedagógusnak, úgy a szülőnek sem feladata a betegség összes tünetének felismerése” – írták. A szakszervezet szerint a tanárok nem is rendelkeznek azzal a tudással, hogy megállapítsák, melyik diák koronavírusos, arról nem is beszélve, hogy sokszor tünetmentes személyek is fertőzhetnek. Hangsúlyozták: a kormány feladata olyan feltételek meghatározása, amelyek teljesülése esetén léphet a gyermek, a tanuló az intézménybe.