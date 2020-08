Az osztrák kancellár szerint jövő nyárra állhat vissza az élet a normális kerékvágásba

Ebru Timtiket terrorizmus vádjával börtönözték be tavaly 13 évre. Lecsukták kollégáját is, aki válságos állapotban.

Életét vesztette a 238 napja éhségsztrájkoló török ügyvédnő, Ebru Timtik. Halálhírét az ügyvédi irodája jelentette be. Timtiket terrorizmus vádjával börtönözték be 13 évre tavaly a török hatóságok. Vele együtt csukták le 10 évre, ugyanezzel a váddal kollégáját, Aytac Unsal ügyvédet is. Jelenleg ő is válságos állapotban van február óta tartó éhségsztrájkja következtében. Helyi és nemzetközi emberi jogi szervezetek kérték szabadon bocsátásukat, de eredménytelenül. A két török ügyvédet a Forradalmi Népi Felszabadítási Párt-Front (DHKP-C) nevű marxista szervezettel való állítólagos együttműködéssel vádolták meg. E szélsőbalos, marxista szervezetnek a célja az ankarai kormány megdöntése és egy marxista rezsim hatalomra juttatása Törökországban. Az 1970-es évek óta több terrorcselekményt végrehajtottak Törökországban, számos bombatámadást, több fegyveres akciót. Az általuk végrehajtott merényleteknek több tucat halálos áldozata volt, többek között két nyugalmazott tábornok és egy volt igazságügyi miniszter. A DHKP-C-t a török hatóságok betiltották, szerepel mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió által nyilvántartott terrorista szervezetek listáján.