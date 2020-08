Ötös lottó – Kihúzták a nyerőszámokat

Alig van olyan hely, ahol tartható a védőtávolság, betarthatatlan a járványügyi sorvezető, a tanárok harmada pedig a nyugdíjas korhoz közelít – a vírusveszély ellenére jövő kedden megnyitnak az iskolák.

Inkább csak nagy szavakat, mint megvalósítható terveket tartalmaz az a 70 pontos javaslatcsomag, amit az Emmi küldött el iskolakezdés előtt a pedagógusoknak – értékelte a járványügyi protokollt , illetve a közelgő tanévkezdést a Népszavának nyilatkozó két nagy tanári érdekképviselet.

Ha nincs hiányzó, nincs meg a másfél méter

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete emlékeztetett rá, országszerte alig van olyan tanterem, ahol a diákok közötti ajánlott 1,5 méteres védőtávolságot be lehetne tartani – viszont azt is elfogadhatatlannak tartják, hogy az Emmi csak ott ajánlja maszk viselését a tanulóknak, ahol ez a védőtáv nem megoldható. Teljes osztálylétszámú jelenlét esetén semennyire sem tarthatók ezek a szabályok – erre figyelmeztetett a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is. A minisztérium ugyan egy hete úgy pontosított, hogy a tanórákon nem kell tartani a másfél méteres távolságot, ami csak a közösségi terek - például a folyosó - esetében szükséges, de erősen kérdéses, hogy nagy létszám esetén ez megoldható-e.



A tanárok harmadának kiemelt kockázat lehet a bejárás

A tanári szakma elöregedése miatt a hagyományos, személyes találkozáson alapuló oktatás ráadásul a tanárok jó részének egészségügyi kockázatot jelent: bár a 65 év feletti pedagógusok létszáma nem éri el az egy százalékot, a nyugdíjkorhatár közelében már igen sokan vannak. A PDSZ országszerte 140 ezer aktív pedagógussal számol, ebbe beleértve mindenkit, az általános iskolai tanárokon át a kollégiumi nevelőkig. 7 százalékuk 60 év feletti, 35 százalékuk pedig 50-59 év közötti; a szakszervezet becslése szerint tehát a tanárok legalább 42 százaléka a veszélyeztetett korcsoportba tartozik. Éppen ezért, nem javasolják a hibrid oktatás bevezetését sem. „Ameddig nem biztosított a dolgozók megfelelő védelme, addig fennáll a veszélyeztetés”- véli az érdekképviselet. Ebben egészen mást vallanak, mint a Pedagógusok Szakszervezete, amelyik kifejezetten javasolja a hibrid módszert. A PSZ két csoportra bontaná a diákokat - az egyik csapat három napot iskolában, kettőt otthon tanul, majd a következő héten fordítva. Így szerintük a krónikus betegségtől szenvedő, veszélyeztetett tanárok is biztonságosan dolgozhatnának, hiszen ők tudnák ellátni a tanítás online részét a hibrid felállásban.

Több lett az elsős, kevesebb a hely