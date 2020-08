Busszal és villamossal ment rabolni két férfi a II. kerületbe

A 36 éves férfi felvette a képviselő-jelölteknek járó egymillió forintot, a háromnegyedét azonban családjára költötte.

Nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt ítélt egy év hat hónap, két esztendőre felfüggesztett börtönre egy 36 éves férfit a kaposvári bíróság. A kaposvári ügyészség vádirata szerint a vádlott egy parlamenten kívüli párt képviselőjelöltjeként indult a 2018-as országgyűlési választásokon. Ahogy minden induló, ő is felvette az egymillió forintos kampánytámogatást, mely a kampány során a kampánytevékenységgel összefüggő dologi kiadások finanszírozására fordítható, és annak felhasználásáról a jelölteknek elszámolást kell benyújtani a Magyar Államkincstárral történt megállapodás szerint. A férfi be is nyújtotta elszámolását, azonban a számlák alapján a támogatásból több mint 750 ezer forintért családja részére vásárolt élelmiszert, gyerekjátékokat, ruhákat, gyógyszert, terhességi tesztet és ékszereket vett, megkárosítva ezzel a költségvetést. A bíróság a vádirattal megegyezően mondta ki bűnösségét, s ítélte jogerősen felfüggesztett börtönre.