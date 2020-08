Már több mint tízezer ember fertőződött meg koronavírussal Horvátországban

A szlovén oktatási minisztérium négy modellt készített elő az új tanévre.

Horvátországban meghaladta a tízezret a járvány kezdete óta jegyzett koronavírussal fertőzöttek száma – derült ki a válságstáb vasárnapi jelentéséből. A horvát testület jelentése szerint



az elmúlt 19 órában 262-vel nőtt a koronavírusos esetek száma, és elérte a 10 123-at. Egy új haláleset történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 184-re nőtt.

A betegek közül 262-en vannak kórházban, közülük tizenhárman lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív betegek száma 2727, ez a legtöbb a járvány kezdete óta. Hatósági házi karanténban 8879-en vannak. A válságstáb vasárnaptól délelőtt tíz órakor közöl adatokat délután 14 óra helyett. Ezért a mostani számok nem egész napos összesítést tükröznek. Az adatokat szombat 12 órától vasárnap reggel nyolc óráig jegyezték fel, valamint szombaton kevesebb tesztet is végeztek. Horvátországban a turisztikai szezon miatt szeptember 7-én kezdődik a tanév, már évek óta mindig a hónap második hétfőjén. A szájmaszk viselése csak abban az esetben lesz kötelező, ha az intézmények nem tudják biztosítani a kötelező 1,5-2 méteres távolságtartás feltételeit az osztálytermekben. Az általános iskolák alsós tagozataiban ugyanakkor sem a tanítóknak, sem a gyerekeknek nem kell maszkot hordaniuk. A diákoknak mindvégig az osztálytermekben kell maradniuk, csak kísérettel mehetnek ki a mosdóba, a szünetekben is a tanteremben kell tartózkodniuk, és étkezniük is ott kell. A szabályok a járványhelyzet függvényében a jövő héten még változhatnak.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint



szombaton 31-el, 2865-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 133 maradt.

A diagnosztizált betegek közül 24-en vannak kórházban és közülük kettőt ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 450 fő. Szlovéniában szeptember 1-jén megkezdődik az oktatás az általános iskolások és középiskolások számára. Az oktatási minisztérium négy modellt készített elő az új tanévre:



az A modell szerint a tanév rendesen kezdődik,

a B modell szerint be kell tartani a járványügyi előírásokat,

a C modell kombinált osztálytermi és online oktatás,

míg a D modell csak online oktatást ír elő.

Szlovéniában



keddtől B modell szerint kezdődik a tanév. A diákokat, ha lehet, kisebb csoportokra kell osztani, csoportonként ugyanakkor nem érintkezhetnek egymással. Az osztálytermekben kell étkezniük és nem tarthatnak közös órákat más csoportokkal.

Az indoklás szerint amennyiben egy csoportban vagy osztályban megbetegszik valaki, nem kell az egész iskolának vagy több osztálynak karanténba vonulnia. Nem lesznek rövidített órák és a napközik is maradnak. Szájmaszkot csak a folyosókon és az iskolabuszokon kell viselniük a diákoknak. Bár a népegészségügyi intézet pénteken azt javasolta a kormánynak, hogy amíg nem csökken a fertőzöttek száma az országban, ötéves kor felett a gyerekek is viseljenek maszkokat zárt térben, a kabinet egyelőre nem hozott erről döntést.