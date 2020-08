Müller Cecília: Megnőtt az egyéni felelősség a járvány elleni védekezésben

Az országos tisztifőorvos azzal magyarázta az alacsonyabb halálozási arányt, hogy most leginkább a fiatalok körében terjed a vírus.

Egy hete folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, de az elhunytak száma szinte változatlan, csak egy-egy esetet regisztrálnak – közölte az országos tisztifőorvos vasárnap az MTI-nek telefonon nyilatkozva. Müller Cecília az alacsony halálozási arányt azzal magyarázta, hogy most leginkább a fiatalok körében terjed a vírus, ezért a betegség lefolyása jellemzően enyhe.

– A megbetegedések száma az egész világon emelkedik, a járvány második hullámának idejét éljük – jelentette ki.

Mint mondta: Magyarországon a legfrissebb adatok szerint 292 új fertőzöttet regisztráltak

– Az esetszámok főként a külföldről való behurcolás és a közösségi terjedés miatt emelkednek, ezért szeptember elseje után meg kell akadályozni a behurcolást, és fontos, hogy csak egészséges ember menjen közösségbe – emelte ki.

Hangsúlyozta azt is, hogy megnőtt az egyéni felelősség a járvány elleni védekezésben. Továbbra is be kell tartani az alapvető higiénés szabályokat, mert azok fontosak a vírus terjedésének megakadályozásához. – A maszkviselés az üzletekben és a közösségi közlekedésben kötelező, de mindenhol javasolt, ahol nem tartható a másfél méteres távolság – mondta Müller Cecília.