Ilyen meleg nap még nem volt az idei nyáron

Kompenzációként étkezési csomagot adnak az érintett utasoknak.

A MÁV a kormányintézkedésekhez igazodva, illetve a vasutas utazószemélyzet védelme érdekében visszavonásig a nemzetközi forgalomban felfüggeszti a háló- és fekvőkocsi, valamint az étkezőkocsi szolgáltatását – közölte a vasúttársaság a honlapján. Mint írták, szeptember elsejétől lép életbe a rendelkezés, ami a mai müncheni és zürichi járatokat már érinteti. A háló- és fekvőkocsikat ülőhelyes kocsikkal pótolják, a nemzetközi menetrendben egyelőre nincsenek korlátozások a vonatközlekedésben. A Budapest-Nyugati pályaudvar–Hamburg és vissza viszonylatban közlekedő 172/173-as számú Hungária EuroCity vonatban étkezőkocsi már mától nem közlekedik. A Budapest-Keleti–München/Zürich közötti 462/463-as Kálmán Imre-Wiener Walzer EuroNight vonatpárban a háló- és fekvőhelyes kocsik ma este már nem indulnak el. „A fekvő, illetve hálókocsijeggyel rendelkező utasoknak étkezési csomagot adnak, mintegy kompenzációként, mert így az éjszakai utat ülőhelyes kocsikban kell megtenniük. A csomag szendvicset, kakaóscsigát, 1-1 szénsavas és szénsavmentes ásványvizet, gyümölcslevet, szalvétát és kézfertőtlenítő kendőt tartalmaz. A korábban szeptember 5-ével újraindítani tervezett bécsi és terespoli étkezőkocsik már nem állnak forgalomba” – áll a közleményben. Hozzátették, hogy a magyar kormány által hozott nemzetközi utazások korlátozására vonatkozó intézkedések miatt a MÁV-START kezelési költség nélkül visszatéríti a szeptemberre szóló nemzetközi jegyek árát, célországtól függetlenül, amennyiben az utas lemond az utazásról. A részletekről itt érhetők el információk . Hangsúlyozták, hogy a koronavírusjárvány terjedésének megakadályozása érdekében a tömegközlekedési eszközökön, így a vonatokon is kötelező a száj- és az orr eltakarása. A vasúttársaság arra kéri a vonaton közlekedőket, hogy továbbra is tartsák be a kötelező egészségvédelmi rendelkezéseket. A maszkhasználati kötelezettségre az állomási és a fedélzeti hangos, valamint szöveges utastájékoztató eszközök, a vonatok ajtaján pedig figyelmeztető táblák hívják fel az utasok figyelmét.