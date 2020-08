A koronavírus miatt lemondta vasárnapi koncertjét a Tankcsapda

A zenekar nemrég kapcsolatba került egy személlyel, aki azóta karanténban van.

Tatabányán lépett volna fel vasárnap a Tankcsapda a szombati kaposvári koncert után. A zenészek épp a helyszínre tartottak, amikor kiderült, hogy pár napja egy olyan személlyel érintkeztek, aki már karanténba is került. A zenekar Facebook-oldalán jelentették be, hogy senkinek az egészségét nem akarják veszélyeztetni, ezért lemondták a tatabányai fellépést. A zenekar dobosa, Fejes Tamás, illetve a gitáros Sidlovics Gábor egy élő videóban elmondta, hogy a debreceni fellépésükön a backstage-ben kapcsolatba kerültek egy olyan személlyel, aki azóta koronavírussal kapcsolatba hozhatóan karanténba került. Ezért nem kockáztatták meg, hogy egy kis, zárt klubba menjenek, és esetleg terjesszék a fertőzést, ha esetleg ők is elkapták. Közölték, hogy a zenekar tagjai mind mihamarabb megvizsgáltatják magukat.