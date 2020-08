Malacokon mutatta be Elon Musk, mire képes egy agyba ültetett okoseszköz (videó)

Bár egy hűtött helyiségben kevesebb a por és pollen, a mindig ugyanoda fújt hideg levegő több problémát is okozhat.

Az utolsó augusztusi hétvégén megmutatja igazi arcát a nyár, sokan egyik hűtött szobából a másikba kóvályogva keresnek enyhülést. Most "életmentő" is lehet, de a rendszeres klímázásnak több kellemetlen és fájdalmas következménye is lehet. Egy légkondicionált helyiségben azonos hőmérsékletre és száraz páratartalomra beállított levegő kering zárt rendszerben. Ennek az az előnye, hogy kevesebb por és pollen kering, mint az utcán, hátránya viszont, hogy nincs légmozgás és általában ugyanott fújja a hideg levegőt a rendszer. Ennek következtében fáradtság, kimerültség, depresszió, torok- és fejfájás, de akár felfázás, petefészek- és hüvelygyulladás, a libidó csökkenése és igen gyakran ízületi fájdalom alakulhat ki az immunrendszer állapotától is függően – mondta Arnold Dénes Arnold MSc, a FájdalomKözpont sebésze, a neurálterápia - és a HKO / TCM szakorvosa, fájdalomspecialista.

A klímaberendezés évente legalább egyszer végzett, szakszerű tisztítása megakadályozza a különböző mikroorganizmusok megtelepedését és elszaporodását, valamint azoknak levegőbe jutását. Ez az úgynevezett legionella betegség kiküszöbölésének elsődleges módja.

Nem ajánlott túl hidegre állítani a légkondit, mert a kinti és a benti levegő közötti nagy különbség megviseli a szervezetet. Fontos lenne, hogy ne legyünk sokat légkondicionált helyiségben és az is, hogy ne irányítsuk közvetlenül magunkra a hideg levegőt. Ha ez elkerülhetetlen, legyen nálunk olyan ruhadarab, amivel melegen tarthatjuk ízületeinket.

Gyorsan lehűt Ha a csuklónkra tekerünk egy olyan törölközőt, amelybe jégkockákat csomagoltunk.

A lakás temperálásában segítenek a növények is, de nem csak ezért érdemes velük törődni. A szakember azt is javasolja, ha lehet, azon az oldalon engedjük le a redőnyt vagy csavarjuk le a reluxát, húzzuk be a sötétítőfüggönyt, ahonnan besüt a nap. Mivel a szél frissíti a levegőt, a mozgásának megfelelő ablakot nyissuk ki.

Otthoni szélcsatorna "építése" Tegyünk egy kis ventilátort az egyik nyitott ablak elé, hogy behajtsa, egy másikat pedig egy másik kitárt ablakhoz, hogy kihajtsa a levegőt, így felgyorsíthatjuk a meleg levegő kiáramlását, és átszellőztethetjük a helyiséget.

Ha a légkondi ízületi gyulladást gerjesztett, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. „Fájdalomcsillapítók helyett alkalmazható például a lökéshullám terápia, amelynek során a hullám áthatol a test felszínén és beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, oldja a triggereket, élénkíti az anyagcserét és a vérkeringést. Ezáltal a kezelések nemcsak a fájdalmat csökkentik, de a sérült szövetek regenerálásával az okot is megszüntethetik” – mondta a szakorvos. A hialuronsav injekciót, amely szinte megolajozza az ízületeket a gyulladás által érintett ízületbe fecskendezik, hogy csökkentse a fájdalmat, valamint visszaállítsa az ízület kenését és lökéscsillapítását. Ez krónikus ízületi kopás (arthrosis) és társuló krónikus ízületi gyulladás esetén különösen hatásos lehet. A szintén injekciós kúraként alkalmazott orvosi kollagén terápia is csökkenti a fájdalmat. Beválhat a lágylézer terápia, az orvosi akupunktúra és a neurálterápia is. Az ízületi gyulladásokat rendszeres testmozgással, a normál testsúly megőrzésével és a gyulladást fellobbantó helyzetek – így a légkondicionálás – körültekintő kezelésével részben meg lehetne előzni – tette hozzá a szakorvos.