A Dinamo Zagreb lesz a Ferencváros következő ellenfele

Egységes álláspont hiányában nyugodtan és felelőtlenül partizánkodhatnak a csapatok.

Láthatóan teljes az összevisszaság a koronavírus sportágankénti kezelésében és az is látható, a sportállamtitkárság nem kíván beleszólni a probléma kezelésébe, ezért egységes álláspont hiányában nyugodtan és felelőtlenül partizánkodhatnak a csapatok, nem kell semmilyen retorziótól tartaniuk. A labdarúgók nézők előtt játszanak, a stadionokban boldog-boldogtalan simán leköhögheti a szomszédját a lelátón. De a második legnépszerűbb sportágban, a kézilabdában is sérves a vírus kezelése. A Szeged a szezon első felében összes meccséről kitiltotta saját szurkolóit, amit az elnök a klub honlapján egy igen szomorú, de végtelenül őszinte levélben közölt a drukkerekkel. „Tisztában vagyunk vele, hogy szurkolóink jönnének, buzdítanának, lelkesítenének bennünket, mert hihetetlen erőt adnak nekünk minden találkozón. Egyelőre azonban mi a hazai meccseinket zárt kapuk mellett rendezzük meg. Nem akarunk kockáztatni, szeretnénk biztonságban játszani, ezt kívánja meg a jelenlegi helyzet, de bízunk benne, hogy egyszer minden jóra fordul, és ismét együtt lehetünk” – írta dr. Szűcs Ernő Péter elnök. A klub legnagyobb ellenlábasa, a Veszprém más utat járt volna, a vasárnapi Kiel elleni meccsen a tervek szerint telt ház búcsúztatta volna a szenzációs négyes (Nagy, Ilics, Fazekas és Sterbik) visszavonulását. Ebből aztán nem lett semmi, mert a csapat környezetében vírusgyanús fertőzöttet találtak, és inkább lefújták a gálát. A nőknél a Győr szintén zárt kapuk mögött játszotta felkészülési meccseit, míg az Európai Kézilabda Ligában (a néhai EHF Kupa utódjában) érdekelt Gyöngyös pénteken és szombaton kétszer ezer néző előtt ünnepelte továbbjutását. A szövetség a bajnokságban nem követeli meg a vírustesztet, ami információink szerint már a bajnoki rajt előtt feszültségeket szül: a BL-csapatoknak a szezonban nagyságrendileg 50 millió forintba kerül a folyamatos tesztelés, ennek hiányában nem indulhatnak a sorozatban. Az NB I-ben azonban összekerülhetnek olyan alsóházi csapatokkal, amelyeknek erre nincs forrása, így a bajnoki meccsek egész idényben magukban hordozzák a fertőzésveszélyt. Márpedig, ha egy BL-csapatban fertőzést diagnosztizálnak, akkor arra az egész nemzetközi szezon rámehet; és ha ez az egyébként is megfogyatkozott szponzorok további visszalépésével jár, akkor az végzetes lehet még a legmenőbb élcsapatoknál is. Úgy tudjuk, ekkora kockázatot nem szívesen vállalnának a BL-csapatok, vagyis a magyar bajnokság jelenlegi rendszerben történő lebonyolítása még egyáltalán nem végleges. A férfiaknál eddig egy meccset játszottak, a nők a héten rajtolnak.