Így változtak az iskolába járási szokások a vírus miatt

Az elemző szerint a következő tizenkét hónap során a forint lassú, mérsékelt értékvesztése valószínűsíthető.

Méretes gyengülésen van túl a forint, az euró ugyanis két hét alatt 10 forinttal, 355 forintra drágult. A következő időszakban pedig a mostani kilátások szerint további gyengüléssel lehet számolni – derül ki a KBC Asset Management legfrissebb elemzéséből. Az uniós szinten is jelentős gazdasági visszaesés mellett a magyar gazdaságnak még egy komoly problémája van: az elszabadult infláció. Júliusban a KSH adatai szerint egy év alatt 3,8 százalékkal emelkedtek átlagosan az árak, míg az előző hónapban még csak 2,9 százalékos pénzromlást mértek. Az MNB alelnöke, Virág Barnabás próbálta nyugtatni a kedélyeket a Monetáris Tanács keddi ülésen után, amikor azt mondta, hogy a jegybank szerint átmeneti jelenségről van szó. Az inflációs tartós elszabadulásra a jegybanknak elvileg kamatemeléssel kellene reagálnia, de ezt most nagyon nem teheti. A kedvezőtlen II. negyedéves GDP-adat után, minden erővel a gazdasági növekedést igyekszik pörgeti a jegybank is a hitelezésen keresztül, dacára annak, hogy az MNB elsődleges célja az infláció elleni küzdelem lenne, az élénkítés pedig a kormány feladata . A forint így a magas infláció, nagy GDP-esés satujába került, így nem meglepő, hogy gyengülni kezdett: augusztus közepéig egy euró 345 forintba került, ma már viszont újra a 355-356 forint körüli árak a jellemzőek. A Raiffesien Bank elemzői szerint a túl gyenge GDP-növekedés és a kényelmetlenül magas infláció dilemmája nyomasztja a forint árfolyamát, ezek következtében a régiós devizáknál is gyorsabban gyengül. Az elemzők szerint egy kis biztató jel van a csak a láthatáron: a mostani 356 forintos euróárfolyam már nincs nagyon messze a 357-358 forintos szintnél, amely az elmúlt egy-két hónapja ingadozási sávjának felső szintje. Ha ezt eléri az árfolyam, akkor akár egy újabb erősödési hullám jöhet. Nem osztják a Raiffeisen optimizmusát az Erste elemzői, akik arra hívták szerint fontos ellenállási szint nem található a közelben, így tovább folytatódhat a forintgyengülés. Az MNB elsősorban az infláció kordában tartására figyel – mondta Hajósi Péter, a K&H-csoporthoz tartozó KBC Asset Management portfóliómenedzsment-vezetője. Bár az infláció várható alakulását a szeptemberben megjelenő elemzésében mutatja be a jegybank, a mostani kommunikációból arra lehet következtetni, hogy nem látnak kiemelkedő kockázatot ezen a téren. Azaz fennmaradhat a laza monetáris politika. Ez pedig azt jelenti, hogy az alacsony kamatkörnyezet fenntartásával a hitelezés élénkítése az egyik fontos cél. Emellett a gyenge forinttal az exportbevételek növelése is lényeges szempont, valamint az államadósság finanszírozása is olcsóbban megoldható – tette hozzá az elemző. Bár a koronavírus-járvány miatt továbbra is bizonytalan a gazdasági környezet, ráadásul a második hullám hatásait nehéz felmérni, a mostani kilátások szerint a forint a következő tizenkét hónap során gyengülhet. Lassú, mérsékelt értékvesztés valószínűsíthető, azaz 1-3 százalékkal gyengülhet a magyar deviza az euróval szemben – mondta Hajósi Péter.