A nehéz sorsú diákokat segítő tanodák költségvetését olykor csonkolja az állam, olykor pedig egy jogszabályváltozás elmaradásával szárítja ki.

Közvetlenül a tanévkezdés előtt kapott értesítést a főleg hátrányos helyzetű diákok oktatásával foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány arról, hogy az állam felére csökkenti az iskolájuknak adott kiegészítő támogatást. - Csalódottságot és elkeseredettséget érzünk – nyilatkozta lapunknak L. Ritók Nóra, az alapítvány és az iskola vezetője. Az Igazgyöngy Alapítvány 1999 óta dolgozik az esélyegyenlőségért, társadalmi integrációért, a gyerekszegénység és az átörökített mélyszegénység felszámolásáért – olvasható a Hajdú-Bihar megyében létrehozott alapítvány honlapján. A hat telephellyel működő, berettyóújfalui székhelyű alapítványi iskola ugyanúgy járt, ahogyan az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség oktatási intézményei. A kormány a járványhelyzettel indokolta a kiegészítő támogatás 50 százalékos csökkentését, egyúttal kilátásba helyezte, hogy az állam átveszi az iskolát, ha az alapítvány nem tudja fenntartani az intézményt – számolt be a közösségi oldalán L. Ritók Nóra. - Egyszer már megvonták ezt tőlünk, de aztán visszakaptuk. Most úgy tűnik, visszatértünk a megvonásokhoz – állapította meg. Közlése szerint „fűnyíróelv van, és bekényszerítés az állami rendszerbe”. A terep mindig nehezedik, és „mi sem bírjuk a végtelenségig”. Ami a konkrét adatokat illeti: kiegészítő támogatásként az állam eddig évi 17 millió forintot adott, ez csökken most 8,5 millióra. L. Ritók Nóra a Népszavának elmondta, hogy a berettyóújfalui iskolában és hat telephelyén összesen 650 gyerek tanul, 70 százalékuk hátrányos helyzetű. Az alapítvány az oktatáson kívül – állami feladatot átvállalva – szociális munkával és kríziskezeléssel is foglalkozik. A teljes költségvetési támogatás évi 67 millió forintot tett ki, ami eleve nem volt elég az intézmény működtetéséhez. A szükséges pénz több mint felét az alapítvány pályázatokból, egyszázalékos felajánlásokból, adományokból teremtette elő – sorolta L. Ritók Nóra. Nem lát más lehetőséget: kénytelenek lesznek újabb adományokat gyűjteni a most kiesett összeg pótlására. Úgy érzi, túlzás nélkül kijelenthető, hogy az Igazgyöngy a gyermekszegénység elleni küzdelem és az integráció emblematikus intézményévé vált. Hangsúlyozta, hogy mindig együttműködésre törekedtek más helyi – vagy akár határon túli – szervezetekkel, jó kapcsolatot alakítottak ki az Oktatási Hivatallal is. Számos szakmai elismerésben volt részük. L. Ritók Nóra abban bízott, hogy a náluk folyó színvonalas munkát a kormány is elismeri. Amikor előzőleg személyesen tárgyalt a minisztérium képviselőjével, olyan benyomása támadt, hogy a tárca méltányolja eredményeiket. Ezért is ért mindenkit hideg zuhanyként a támogatás csökkentése. A kormány ezzel a lépésével azt üzeni – jelentette ki L. Ritók Nóra –, hogy nem fontos számára a társadalmi felzárkózás ügye.