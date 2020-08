Nagy László pozitív koronavírus-tesztje miatt maradt el a legendás kézilabdázó búcsúmeccse

Nem lehet kérdéses, hogy a Győri Audi ETO, a Siófok és a Ferencváros a hármasából kerül ki a kedden rajtoló a női kézilabda-bajnokság győztese – természetesen a legnagyobb sansza az aranyra a fél világválogatottat felvonultató BL-címvédő Győrnek van. Az utánuk következők meg sem közelítik ezt a nívót, még pontokat sem fognak elvenni a nagy hármastól. A győriektől távozott az egyaránt visszavonult Kiss Éva, Kari Aalvik Grimsbö és Katarina Bulatovic, valamint Jana Knedliková, érkezett viszont két kapus, a francia Laura Glauser és a norvég Silje Solberg, illetve a jobbszélső Lukács Viktória. A fővárosiaknál voltak a legjelentősebb változások, ugyanis az alapemberek közül Lukács mellett Danick Snelder, Hornyák Dóra, Szemerey Zsófia, Debreczeni-Klivinyi Kinga és Emily Christensen is eligazolt, érkezett viszont a német válogatott három kiválósága, a jobbátlövő Alicia Stolle, a balátlövő Emily Bölk és a beálló Julia Behnke, továbbá a világbajnok holland jobbszélső Angela Malestein, a beálló Kisfaludy Anett, a kapus Janurik Kinga, és a jobbszélső Kovács Anett. A Győr és a Ferencváros a felkészülési időszakban kétszer is játszott egymással: előbb 34-31-re a Bajnokok Ligája címvédője győzött, majd az FTC 24-16-ra visszavágott. A Siófok KC az előző idényben a Ferencvárost és a Győrt is legyőzte, a nyáron pedig tovább erősödött. Csupán Silje Solberg és Andjela Janjusevic távozott, érkezett viszont két holland világbajnok, a jobbátlövő Laura van der Heijden és a beálló Danick Snelder, a német kapus Dinah Eckerle, a francia irányító Tamara Horacek, a jobbátlövő Kiss Nikolett és az irányító Tóth Gabriella. A kispadon is csere volt, a norvég Bent Dahl irányít: csapata a felkészülés során Győrben is pályára lépett, és 29-27-re kikapott, azonban minden más meccsét megnyerte. A magyar szövetség (MKSZ) március 13-án felfüggesztette az előző szezon küzdelmeit, majd április 9-én helyezések megállapítása nélkül befejezettnek nyilvánította a bajnokságokat. Az MKSZ radikálisan megváltoztatta a versenynaptárt: 19 fordulót rendeznek az idén (az első mérkőzésre – a Győr-Érd találkozóra – kedden, az idei utolsóra pedig december 30-án kerül sor). A további játéknapokról az MKSZ és a liga októberi egyeztetésein döntenek. A lebonyolítás változatlan: a 14 csapat körmérkőzéses rendszerben játszik 26 fordulót, így alakul ki a végső sorrend, rájátszás ezúttal sem lesz. Jelen állás szerint november 22. és december 30. között szünetel a bajnokság a norvég-dán közös rendezésű Európa-bajnokság miatt, ám a torna megrendezése a koronavírus-járvány miatt egyre bizonytalanabb.