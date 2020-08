Orbán máris kinyitotta a határt a cseheknek, legalábbis, ha stabilan fizető turisták

Orbán Viktor KDNP-s helyettese 37 millió forint értékű adományt vitt a vadásztársadalom nevében, mint mondta, hazafias kötelességből.

A vadásztársadalom hazafias kötelességének érzi a segítségnyújtást, amikor a magyar nemzet nehézséggel küzd – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével közös hétfői sajtótájékoztatón. Át is adtak a „magyar vadásztársadalom” nevében egy adományozó, okiratot.



„Magyarország 19 kórházának gyermekosztályára orvosi eszközöket adtak át a magyar vadásztársadalom adományaként 37 millió forint értékben.” – írták

A dokumentum szerint ez az összeg az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. által a tavalyi évben megvalósított I. országos jótékonysági vadászat eredményeként gyűlhetett össze. Semjén Zsolt emellett megemlítette, hogy „részint történtek felajánlások, részint a magyar vadászok jelentős összeget fizettek be, az összegyűlt pénzzel az egészségügyet segítették”. – Emellett nagyon sok vadásztársaság az általa elejtett vad húsát juttatta el kórházaknak, a magyar egészségügynek – tette hozzá. Kásler Miklós így hálálkodott:



„A koronavírus-járvány által teremtett nehéz helyzetben a társadalom minden rétege megmozdult, a vadásztársadalom is, amely a tavaly decemberben megrendezett jótékonysági vadászattal támogatta az egészségügyet, köszönet jár a vadászok tevékenységéért, a szolidaritásukért”.

Kásler Miklós minden adományozónak hálás Fotó: Illyés Tibor / MTI

Mint azt Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, a jótékonysági vadászat az idén is folytatódik. A magyar gyökerű kezdeményezést nemzetközi színtérre is kiterjesztené a szervezet, és szeretnék, ha december 27. világszerte a jótékonysági vadászat világnapja lenne. Tavaly 1200 vadász jótékonykodott, most céljaik között szerepel, hogy ebbe a határon túli lakosságot is bevonják.