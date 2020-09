Általános tiltás, baráti kivétel – jelentés a záródó határról

A járvány elfojtásához is más stratégiára lesz szükség.

Agresszívebben és gyorsabban terjed az új koronavírus, mint az első hullám idején – derült ki Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezető epidemiológusának előadásából hétfőn. A járványnak most másik arcát látjuk, mint amit tavasszal megismertünk, ennek megfelelően másként is kell viselkedni: míg akkor egy fertőzött átlagosan 1,1 embernek adta tovább az új típusú koronavírust, addig most 2,5-3-nak, azaz a járvány két-háromszoros sebességgel terjed. Oroszi Beatrix - aki a Semmelweis Egyetemen, a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete által szervezett „COVID 19 járvány” szimpóziumon ismertette a legfrissebb adatokat - elmondta: augusztus eleje óta az esetszámok lépcsőzetesen emelkednek, az áttörés pedig a múlt heti hosszú hétvége után volt, amikor a 30-40-es napi fertőzöttszám hirtelen megugrott és vasárnap már 292 új esetet regisztráltak. Mint mondta, augusztus első négy hetében az 1853 új esetből csupán 163 megbetegedés volt köthető külföldi fertőzéshez. Mostanra ez az arány a 10 százalékot sem éri el, ezért nem biztos, hogy a határok lezárása hatékony eszköz – érvelt az epidemiológus. A második hullám további fontos jellemzője, hogy a járvány inkább a fiatalok között terjed. A megerősített Covid-19 betegek átlagos életkorában bekövetkező változások a 27. héttől voltak megfigyelhetők. Az első hullámban a járvány főként az idős- és szociális otthonokat, kórházakat érintette, most viszont a közösségi terjedés a jellemző. Az esetek jó része falunapok, gólyatáborok, esküvők résztvevői közül kerülnek ki. További különbség, hogy míg tavasszal a megbetegedettek átlagéletkora 63 év volt, ez most 31 év. A harminc év mínusz azért is probléma, mert a fiatalabbak akár tünetmentesen, illetve nagyon enyhe tünetekkel vészelik át a fertőzést, emiatt szinte észrevehetetlenül adják tovább a vírust bármely korosztálynak. Ezt támasztja alá a terjedés sebessége is. Oroszi Beatrix emlékeztetett arra, hogy Floridában is valami hasonló történt, először ott is a fiatalok betegedtek meg, és aztán került át a fertőzés más korosztályokra is. Mindössze öt hét kellett ahhoz, hogy a halálozások számában is bekövetkezzen a felfutás. Ha nem lesznek gyors, hatékony intézkedések, akkor nálunk is növekedni fog a fertőzöttek száma az idősebbek között is. Ezért most nem szabad a járvány elleni küzdelmet elbagatellizálni. Az epidemiológiai elemző szerint a járvány elfojtásához is más stratégiára van szükség mint tavasszal. Most ugyanis olyan, a fertőzések lassítására alkalmas eszközök kellenek, amelyek nem fékezik le annyira a gazdaságot, mint legutóbb. Így például az egyik legfontosabb teendő az új esetek és azok kontaktusainak gyors megtalálása és elkülönítése. Ehhez nagyon sok tesztelésre van szükség, ezért annak érdekében, hogy a lakosság minél könnyebben hozzáférjen a tesztekhez, ingyenessé kell tenni azokat. Hozzátette: az emberek azzal tehetik a legtöbbet, ha helyesen – szájat, orrot is eltakarva viselik a maszkot, megtartják a fizikai távolságot (másfél métert), és gyakran mosnak kezet.