260 ezer tonna oktatási hulladék is összegyűlhet egy tanévben

Környezetkímélőbb tanszerekkel fenntarthatóbb is lehet(ne) az iskolakezdés.

Magyarországon 2018-ban átlagosan 381 kiló háztartási hulladékot termeltünk fejenként. Ezzel ugyan még a 492 kg/fő európai átlag alatt maradtunk, a helyzet aggasztó. Évente átlagosan több mint 100 kilogramm papírt használunk fel, amelynek nagy része a szemétben végzi. Ha belegondolunk, hogy egy elsős gyereknek hány füzetre van szüksége egy évben, és ezt megszorozzuk az osztálylétszámmal, példaként hússzal, akár 100 fölött is lehet egyetlen osztály éves füzetmennyisége.

Az angol hulladék és erőforrások cselekvési program, a WRAP egyik kutatása szerint az Egyesült Királyságban

naponta 185 emeletes busznyi szemét gyűlik össze az általános és középiskolákból,

ami évente közel 260 ezer tonna oktatási hulladék termelését jelenti. A felmérésből az is kiderült, hogy az általános és a középiskolákban is a papíralapú hulladék teszi ki ennek egyik legnagyobb részét.

Famentés újrahasznosítással Egy tonna újrahasznosított papír 17 fát ment meg a kivágástól.

Lehet fenntartható(bba)n

Az íróeszközök közül lehet környezetbarátot választani: ilyenek például az újratölthető tollak, valamint az olyan ceruzák, amelyek FSC jelzéssel vannak ellátva, ez ugyanis azt jelzi, a termék megfelel a környezettudatos és társadalmilag felelős termelés és gyártás feltételeinek. A tankönyvek csomagolása akár családi kreatív program is lehet, amelynél jobb, ha elfelejtjük a nem lebomló, csillogó műanyagcsomagolásokat. Használhatunk már kiolvasott újságok lapjait, újra felhasznált natúrpapírt vagy vékonyabb hullámkartont is, amelyet díszíteni is lehet. Az iskolatáska és a kiegészítők kiválasztásánál pedig a legfontosabb szempont, hogy kerüljük a PVC-t tartalmazó darabokat, hiszen előállításuk káros hatással van a környezetre.

„Az iskolai hulladék visszaszorítására nem kihívásként, hanem lehetőségként kell tekinteni, amely révén a tanulók számára is világosabbá válik, hogy apró változásokkal hatalmas lépéseket tehetünk egy tisztább élet felé. A gyermekek környezettudatosságra való nevelése alapvető fontosságú, hiszen a jövő generációja – a folyamatosan fejlődő technológiának és az egyre nagyobb mértékű odafigyelésnek köszönhetően – sokkal többet tud tenni azért, hogy zöldebb jövő elé nézhessen” – mondta Miklós Zsolt, a Rondo Hullámkartongyártó Kft. ügyvezető igazgatója.