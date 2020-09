A fater fog tudni konkrétumokat mondani, hárított a fideszes képviselő fia az uniós pénzből épített ingatlanok kapcsán

Csaknem 150 babócsai gyerek a helyi egykori gyógyszertárban és a plébánián kezdi az új tanévet, szeptember helyett ugyanis valamikor a jövő év elején fejeződik be iskolájuk felújítása.

A dél-somogyi településen tavaly júniusban tették le a projekt alapkövét, és az 1,1 milliárdos beruházással - bővítés, fűtéskorszerűsítés, energiakorszerűsítés – elvileg idén szeptemberre kellett volna végezni. Az épületben azonban nemhogy a jövő héten, de még hónapok múlva sem kezdődhet meg a tanítás. - Pedig nagyon fogadkoztak, egy év türelmet és megértést kértek, mi persze rábólintottunk – állítja Anita, akivel - két szülőtársához hasonlóan - a babócsai művelődés ház melletti parkban beszéltünk. – Azt mondták, a fejlesztés a gyerekek érdeke, mert a régi épület nem jó, az új viszont szuper lesz. - Semmi baja nem volt a réginek – veti közbe László. – Nem volt egy Google-székház, de nem hiszem, hogy ez volt a legrosszabb falusi iskola az országban. Normálisan le volt szigetelve, s rendesen lehetett benne tanulni. A mostani helyzethez képest pedig egyenesen maga volt a Kánaán. A nyolc évfolyamban tanuló nagyjából 150 gyerek közül az alsósok a hajdani gyógyszertár épületébe, a felsősök a plébániára kerültek. Előbbi még csak-csak alkalmas az oktatásra, bár nagyon kicsi az udvara, utóbbiban viszont több tanteremnek kinevezett helyiség csak egymáson át közelíthető meg. - Össze vannak zsúfolódva a plébánián. Ha pisilnie kell a gyereknek, a fél felső tagozat tud róla, mert át kell mennie több osztályon is, hogy kijusson a vécére – legyint László. - Lett volna más megoldás is, úgy tudom, a képviselő-testület sem ezeket javasolta a tankerületnek, de hiába. - Az igazgatónő szerint persze nincs semmi gond, remekül lehetett oktatni – teszi hozzá Anita. – Persze megértem, nemrég hosszabbították meg a mandátumát, így nem fog szembe menni a tankerülettel. A faluban elterjedt, hogy a kivitelező cég a koronavírus-járványra hivatkozva öt hónapos hosszabbítást kért, azaz legkorábban jövő januárban fejezné be a munkát. A szerződés szerint a napi kötbér a beruházási érték 1 százaléka, legfeljebb harminc napra, vagyis a kivitelezőnek mélyen a zsebébe kellene nyúlnia, ha a tankerület nem bólint rá a halasztási kérelmére. A helyieket viszont ez nem érdekli, csak az iskola sorsa foglalkoztatja őket. - Ahogy hallottam, 15-20 gyereket már kivettek a szüleik az iskolából, és átvitték őket Barcsra – állítja Ilona. – Több tanár is elment, vagy el akar menni, mert így nem lehet tanítani. Azt beszélik, már nincs annyi pedagógus, ahány osztály. A rengeteg panasz után kíváncsiak voltunk a falu vezetőjének véleményére is, de Jáger Gábor polgármester azzal hárította el megkeresésünket, hogy bár az épület Babócsáé, a felújítást a Kaposvári Tankerület vezényli, így nekik semmi beleszólásuk nem volt a projektbe. - A tankerületi központ a kivitelező akadályközlése alapján kezdeményezte a támogatási szerződésében szereplő kivitelezői végdátum módosítását 2021. január 27-re – válaszolta megkeresésünkre a kaposvári tankerület igazgatója, Stickel Péter, aki megjegyezte, a csúszás, amelyet a kivitelező a COVID-19 vírussal kapcsolatos helyzettel indokolt, nem jár többletköltséggel.