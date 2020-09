Rekordszámú új fertőzöttet találtak Magyarországon

Augusztusban a plázák forgalma úgy maradt el a 20-40 százalékkal az előző év azonos időszakától, hogy szabadon jöhettek a turisták.

A nyár elején-közepén – a turisták megjelenésével - enyhe forgalmi javulásról számoltak be a többnyire ruhát, cipőt, egyéb termékeket kínáló boltok, ám most újra bajban vannak, írja az mfor.hu . Hiszen sokan, akárcsak a bevásárlóközpontok nagy külföldi márkaboltjai, a külföldiek költésére alapoznak. Így nem nehéz megjósolni, hogy a határzár tömeges boltbezárást okozhat, hiszen mostantól – két negatív teszttel felszerelkezve - csak üzletemberek és alig pár cseh, szlovák és lengyel turista jöhet. A KSH legfrissebb kiskereskedelmi kimutatása a júniusi. E szerint a nemélelmiszer-kiskereskedelmi üzletek volumenindexe átlagosan 6,3 százalékponttal csökkent a járvány alatt, például a textil-, ruházati és lábbeli-üzletek esetében 14 százalék volt a visszaesés. „Feltehető, hogy a beszállítókkal szembeni időhúzásra kényszerülnek a magyar tulajdonú vagy üzemeltetésű külföldi márkaboltok. A külföldi kézben lévők valahogy kigazdálkodják a bevételkiesést, de ők is nagyon megérzik a visszaesést. Az is valószínű, hogy a plazák üzemeltetői a tavaszhoz hasonlóan kisebb engedményeket adnak majd a bérleti díjakban, de ez csak legfeljebb ahhoz elég, hogy még ne kelljen bezárnia és esetleg perre mennie a bajba jutott bérlőnek.” – érzékeltette a boltvezetők helyzetét Sugár György, a több nagy márkát képviselő és csaknem 50 egységet felügyelő Boston Group ügyvezetője. Más forrásból úgy tudjuk, hogy több nagy budapesti plázában az augusztusi forgalom 25-40 százalékkal maradt el 2019 azonos időszakához képest. Történt mindez akkor, amikor szabadon jöhettek a turisták. A szeptember általában közepes forgalmú szokott lenni, a nagy hullám november elejétől indul, de az üzletvezetők egyáltalán nem tudnak tervezni a köztes időre, nem beszélve 2021-ről. Az országszerte érintett sok ezer bolt üzemeltetője az emelkedő bérköltségek és a szükségszerűen felkúszó árszint miatt (bejátszik a gyorsan romló forint-euró árfolyam) újabb elbocsátásokra és átszervezésekre kényszerül. Egyelőre pár hónapig még él a hitelmoratórium, de a hitel attól még megmarad, a tél végén vagy tavasszal biztosan ki kell fizetni a hátralékot (hacsak meg nem hosszabbítják a moratórium idejét 2021-ben, amiről a kormány tárgyalni akar a Magyar Bankszövetséggel). Nem tudják a boltosok azt sem, hogy lesz-e hosszabbítás a kormány bértámogatási programjában, és ha lesz, mekkora mértékű lesz az. (A plázákban egyébként nem jár a bértámogatás, ha a központ nyitva van. Tavasszal a kormány csak az alapvető élelmiszereket, gyógyszereket és kozmetikumokat áruló egységeket engedte működni, de a központokat nem zárta be teljesen.)