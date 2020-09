Közelít a 26 millióhoz a regisztrált fertőzések száma, már több mint 17 millióan meggyógyultak a világon

Az elmúlt két hétben naponta 60 ezernél is több új megbetegedést regisztráltak, múlt vasárnap közel 80 ezerre nőtt az esetszám, így a felvételizőknek is fokozott fertőzésveszélytől kell tartaniuk Indiában.

Egy normál tanévben is rendkívül stresszes az indiai fiatalok számára az írásbeli felvételi, hiszen - kis túlzással - egész hátralevő életük múlhat azon, hogy eredményeik alapján melyik intézménybe juthatnak be. Idén, a koronavírus-járvány tombolása közepette azonban további tényezők növelik a diákok szorongását. Indiában minden eddiginél nagyobb méretet öltött a pandémia: az indiai hatóságok az elmúlt két hét során naponta 60 ezernél is több új megbetegedést regisztráltak, múlt vasárnap közel 80 ezerre nőtt az esetszám, így a felvételizőknek is fokozott fertőzésveszélytől kell tartaniuk. Nem csak saját, hanem a velük élő idős szeretteik egészsége miatt is aggódhatnak. A vizsgaközpontoktól távol lakó tanulóknak ráadásul még az utazásukat is meg kell szervezniük, amely egyes esetekben hatalmas logisztikai kihívást jelent, mivel bizonyos területeken az érvényben lévő korlátozások miatt egyáltalán nincs tömegközlekedés. Emellett a kelet-indiai Bihar és Asszám államban súlyos áradások is pusztítanak, tovább nehezítve a vizsgahelyszínekhez való eljutást. Mindezen tényezők miatt számos politikus, diák és aktivista (köztük például a svéd Greta Thunberg is) az utolsó pillanatig kérte az illetékes hatóságoktól, hogy ne szeptemberben tartsák meg a mérnöki és orvosi főiskolákra jelentkezők írásbeli felvételijét. Tanulók egy csoportja a Legfelsőbb Bírósághoz fordult az ügyben, de a testület elutasította beadványukat. "Habár járványhelyzet van, végső soron az életnek mennie kell tovább. A diákok karrierje nem kerülhet veszélybe hosszú időre, nem szabad egy teljes tanévnek kárba vesznie" - állt a bírák indoklásában. A szövetségi kormány sem volt hajlandó beavatkozni, pedig több indiai állam vezetője is halasztást szorgalmazott volna. Sonia Gandhi, az ellenzéki Nemzeti Kongresszus elnök azzal vádolta meg a kabinetjét, hogy “nemtörődöm” hozzáállást tanúsítanak a felvételizők problémái iránt. A vitából látványosan kimaradó Narendra Modi miniszterelnök helyett Ramesh Pokhriyal az oktatási tárcavezetője magyarázta a szövetségi kormány bizonyítványát. A miniszter a Hindustan Timesnak adott interjújában arról beszélt: együttéreznek a tanulókkal, éppen ezért nem akarják tovább halasztani az eredetileg tavaszra kiírt írásbeliket. Pokhriyal azt állította, hogy a diákok és a szülők “csendes többsége” azt akarja, hogy most tartsák meg a felvételiket, nehogy egy teljes tanév kiessen az életükből. Szerinte egy-két hónapos halasztásnak azért sem lenne értelme, mert nem lehet biztosan tudni, hogy a járványhelyzet mikor fog javulni. Az oktatási miniszter arra is kitért, hogy a személyesen megírt vizsga a legátláthatóbb kiválasztási rendszer, ezért nem lehet más módszerrel kiváltani azt. A Modi-kormány vélhetően azért is ragaszkodik a felvételik megtartásához, mert a kezdeti járványvédelmi intézkedések kudarca miatt kényszerpályára került: a tavasszal bevezetett 68 napos szigorú országos karanténnal nem sikerült elfojtani a pandémiát, ám a korlátozások padlóra küldték az indiai gazdaságot - a friss adatok szerint az ország GDP-je példátlan mértékben, 23.9%-kal esett vissza a második negyedévben. A kabinet számára ezért minden más szempontot felülír, hogy az élet minél előbb visszatérjen a régi kerékvágásba, még akkor is, ha az intézkedésekkel vagy azok hiányával újabb fertőzéseket kockáztatnak. A széleskörű tiltakozások ellenére ezért is kezdődhetett meg szeptember elsejével a reménybeli mérnökök felvételiztetése - hat nap alatt százezrek töltik ki az egységes teszteket, majd a tervek szerint jövő vasárnap az egészségügyi pályára jelentkező diákok is írásbeliznek. A hatóságok óvintézkedéseket vezettek be, hogy a mintegy 2,5 millió felvételiző ne fertőzze meg egymást. Előírták többek között a kötelező maszk- és kesztyűviselést, a szellős ültetést, a kötelező távolságtartást, és a gyanús tüneteket produkáló tanulók számára pedig külön tantermeket irányoztak elő. A korábbi tapasztalatok alapján azonban kétséges, hogy mindezek maradéktalanul megvalósulhatnak; júliusban ugyanis a dél-indiai Kerala és Karnataka államban tartott bizonyos vizsgáknál az ígéretek ellenére is előfordultak fertőzésveszélyes tömegjelenetek.