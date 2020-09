Megfertőződött koronavírussal a Dunaújvárosi hokicsapat tagjainak többsége

Egy olyan fotóról van szó, amelyet a lap Orbán Viktor nyilvános Facebook-oldaláról vett le.

A mai napon elbocsátották Rózsa Pétert, a 168 Óra című hetilap tavaly szeptemberben kinevezett főszerkesztőjét – tudta meg a Media1 . A portál információi szerint Milkovics Pál, a 168 Órát tulajdonló Telegráf Kft. anyavállalata, a Brit Media vezérigazgatója és résztulajdonosa még kedden eldöntötte ezt, és szerdán reggel írásban közölték Rózsával az elbocsátás tényét. Ugyan rendes munkáltatói felmondásról van szó, de azonnali hatállyal felmentették a leváltott főszerkesztőt a munkavégzés alól. Az elbocsátást a Media1 érdeklődésére Milkovics Pál megerősítette. A döntést azzal indokolta, hogy a 168 Óra most megjelenő lapszámát Rózsa Péter úgy engedte nyomdába, hogy az újságban Orbán Viktor miniszterelnökről és családjáról egy korábbi, adventi fotó is megtalálható.

Milkovics elfogadhatatlannak, morálisan aggályosnak tartja a kép közlését: a fotón ugyanis a kormányfő fiatalkorú gyermeke is látható, emellett a vezérigazgató véleménye szerint „a kép a kormányfő családjához nem kapcsolódó szöveghez használták fel illusztrációnak”. Milkovics úgy vélekedett, hogy „a gyerekeket, függetlenül szüleik közéleti szerepvállalásától, védeni kell, nem pedig politikai tartalmú üzenetekhez felhasználni és gyűlölködés céltáblájává tenni.”

Milkovics azt mondta a Media1-nek: lélekben felkészült, hogy a főszerkesztő elbocsátása miatt azzal fogják támadni, hogy személyében bizonyára megérkezett a NER a laphoz, de ha így is lesz, ezek alaptalan támadások lesznek. Álláspontja szerint a jó ízlés határát messze túllépte a főszerkesztő, amikor az oda nem illő képpel engedte nyomába a lapot.

A Media1 emlékeztetett arra, hogy az adventi fotó eredetileg Orbán Viktor miniszterelnök oldalán jelent meg korábban, a szerkesztőség onnan emelte be a lapba. Milkovics Pál közölte azt is, hogy megbízott főszerkesztőként Makai József, a Pesti Hírlap főszerkesztő-helyettese felel ezután a 168 Óra hetilapért. Makai József korábban dolgozott az Origo és a Magyar Hírlap szerkesztőségében, illetve a Magyar Rádióban is. Milkovics Pál júliusban lett a 168 Óra mögött cégcsoport vezérigazgatój a, a vállalatban tulajdonrészt is szerzett. Milkovics a lap munkatársainak azt mondta kinevezésekor, hogy szeretné a lapot középen tartani , hogy ne csak a baloldali olvasók vásárolják. A 168ora.hu internetes oldalnál is változás volt. Összevonták a szerkesztőséget a pestihirlap.hu stábjával, és közös newsroomot hoztak létre, amelynek főszerkesztője Trencséni Dávid, a Pesti Hírlap főszerkesztője lett.