Megkezdődött az önkormányzati sztrájk

Levelet írtak a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselői Mariya Gabrielnek, az Európai Bizottság oktatásért és kulturáért is felelős biztosának a magyar Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájának megszüntetéséről. A négy politikus szerint az uniós ellenőrző és végrehajtó testület nem hallgathat, amikor a Fidesz-kormány sorra átveszi az ellenőrzést a független művészeti, tudományos és oktatási intézmények fölött. Az SZFE “meghódítása” csak egy a sok közül, fogalmaznak levelükben a baloldali magyar EP-képviselők, beavatkozásra sarkallva az Európai Bizottságot. “Miután az Orbán-kormány elzavarta a CEU-t, megfosztotta függetlenségétől a Magyar Tudományos Akadémiát, letámadott számos színházat és teljes ellenőrzése alá vonta a filmipart, most a Színház- és Filmművészeti Egyetemet célozta meg” — áll a levélben, amelyben a szerzők röviden ismertetik az SZFE kormányzati elfoglalásának lépéseit és az ezt követő tiltakozó hullámot. “Tisztelt Biztos asszony! Miért hagyja az Európai Bizottság, hogy mindez megtörténjen? Hogyan értékeli ezt a legfrissebb fejleményt annak tükrében, hogy a magyar kormány támadásokat intéz a független intézmények ellen? Mit kíván tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy helyreálljon a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiája?” - kérdezik Gabrieltől a DK-sok, hozzátéve: “Ha az Európai Bizottság hallgat vagy gyengének bizonyul, akkor a példát mások is követni fogják. A magyar kormány egyre inkább lerombolja európai értékekeinket”. A Dobrev Klára, Molnár Csaba, Ara-Kovács Attila és Rónai Sándor által szignált levelet a DK európai parlamenti delegációja elküldte az uniós képviselőtestület tagjainak is.