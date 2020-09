NL: rangadók az A divízióban

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Bese Barnabásra és Bolla Bendegúzra sem számíthat a Törökország és az Oroszország elleni mérkőzésen.

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön tíz hónap után – azaz idén először – lép pályára, s megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. A 2018-ban életre hívott sorozat első kiírásában a nemzeti együttes a C divízióban szerepelt, s Finnország mögött második lett, így alap esetben maradnia kellett volna a harmadik vonalban. Végül nem így alakult, mivel az első szezon tapasztalatai alapján az osztályok létszámát átalakították, így Marco Rossi szövetségi kapitány együttese feljebb léphetett. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a korábbiaknál jóval erősebb csapatokkal kell megmérkőzni. A magyar válogatott – amely 52. a világranglistán – számára kicsi az esély, hogy kiharcolja a Nemzetek Ligájában megszerezhető két világbajnoki pótselejtezős hely egyikét, ugyanis ehhez meg kellene nyernie a csoportját Törökország, Szerbia és Oroszország előtt – de önmagában még ez sem jelentene garanciát erre. A két helyet ugyanis a két legjobb olyan csoportgyőztes kapja meg, amely a jövő novemberben záruló vb-selejtezők során nem végez az automatikus kijutást jelentő első, vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen. Ez azt jelenti, ha az A divízióban lesz legalább két olyan csoportelső, amelyik a vb-selejtezőkön nem végez az első kettőben, akkor az alsóbb osztályok csoportgyőztesei kiszorulnak ebből az összevetésből.

Az ellenfelek és a körülmények ismeretében sokkal inkább a bennmaradás lehet a cél, hiszen míg a törökök és a szerbek egyaránt a 29., az oroszok a 38. helyen állnak a világranglistán. A magyar válogatott legutóbb 2013-ban találkozott csütörtöki ellenfelével, akkor Törökországban 1-1-es döntetlen született. Egyébiránt 36 éve, 1984 áprilisa óta nem nyertek a magyarok Törökországban. Ennek a rossz sorozatnak a megszakításához kisebb csoda kellene, mert számos hiányzó nehezíti Marco Rossi szövetségi kapitány dolgát. Az olasz szakvezető által múlt hétfőn behívott 25 labdarúgóból 11 játékos új volt az előző keretéhez képest, majd ezt követően sorra dőltek ki a jelöltek sérülés illetve amiatt, hogy klubcsapatukban koronavírusos vagy koronavírus-gyanús eset volt. Az utólag meghívottak közül Hangya Szilveszter nem tudott csatlakozni a társakhoz, szerdán pedig az is kiderült, egészségügyi okok miatt távol marad a magyar válogatott következő két mérkőzésétől Bese Barnabás és Bolla Bendegúz is. Rossi a csapat szerdai edzése előtt megtartott budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a koronavírus-járványhoz nincs köze annak, hogy Bese és Bolla kikerült a keretből. „A védelemben így nagyon kevés játékosunk maradt, ezért azt még át kell gondolnunk, hogy a hátsó alakzatot hogyan állítsuk össze. Összesen nem kevesebb, mint 15 kiszemelt embert vesztettünk el különböző okok miatt, négy jobb oldali védőről és négy bal oldali védőről kellett lemondanunk. Nehéz helyzetben vagyunk, de szeretném, ha pozitívan állnánk hozzá a soron következő meccsekhez. Úgy látom, a magyarok sokszor pesszimisták, én most lelkesedést és küzdelmet várok a játékosoktól, azt szeretném, ha a kezdő sípszótól a lefújásig küzdenének. Nem szabad félnünk senkitől és semmitől, bátran kell játszanunk” – fogalmazott Rossi, aki elárulta, a csapatkapitányi karszalagot Szalai Ádám viseli majd. „Ahogy minden mérkőzésen, most is az eredmény a leglényegesebb, de jelenleg arra is gondolnunk kell, hogy a legfontosabb őszi mérkőzésünk a bolgárok elleni lesz, ezért szeretném azt látni, hogy taktikailag sikerült előrelépnünk” – tekintett előre az Európa-bajnoki pótselejtezőre.

A felforgatott és megtizedelt magyar válogatott addig is csütörtökön 20.45-től (tv: M4 Sport) találkozik a török együttessel Sivasban, majd három nappal később az oroszokat fogadja a Puskás Arénában 18 órától.