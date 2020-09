Hamarosan jön a home office-törvény

Az álláskeresési piacot is felforgatta a koronavírus: míg az elmúlt években a nyár holtszezonnak számított, az idén sok munkavállaló a korlátozások feloldása után kezdett munkát keresni.

A karatén és az otthoni munkavégzés alaposan átalakította magyar munkaerőpiac egy részét. Ezt érzékelve, és hogy megfeleljen a megváltozott igényeknek, a kormány az elmúlt hetekben kidolgozta a home office-ra, az otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályokat, amelyeket hamarosan a parlament elé terjeszt a munka törvénykönyvének módosításaként – írta meg a kormányzati üzenőfüzeteként is szolgáló Magyar Nemzet. A lap szerint a gyakorlatilag kész törvénymódosítás-tervezet szerint a munkáltató önállóan nem rendelhetne el otthoni munkát és a cég adómentes juttatásként havi 16 ezer forint rezsiátalányt adhatna – a munkába járás támogatásának mintájára. A javaslat szabályozza az otthoni munkavégzés körében elszenvedett sérülések besorolását is, s ezek a jövőben munkahelyi balesetnek minősülnének. Az álláskeresési piacot is felforgatta a koronavírus: míg az elmúlt években a nyár holtszezonnak számított, az idén sok munkavállaló a korlátozások feloldása után kezdett munkát keresni. Fordult a kocka, a korábbi munkaerőhiány után most már a cégek válogathatnak a jelentkezőkben. A DreamJo.bs állásportál felmérése szerint az aktív „fehérgalléros” munkakeresők 72 százaléka a járvány miatt veszítette el korábbi munkáját és 46 százalékuk nem is volt aktív munkakereső korábban, vagyis lényegében tapasztalatlan a munkakeresésben. A junior szintű, vagyis többségében fiatal és maximum 5 év gyakorlattal jelentkezők aránya továbbra magas az álláskeresők között (mintegy egyharmada a teljes vizsgált célcsoportnak), a nyáron annyira megnövekedett a legalább közép- vagy kifejezetten senior szintű tapasztalattal rendelkező álláskeresők köre, hogy jelenleg a portál regisztrált felhasználóinak kétharmadát teszik ki. Nyáron az IT és mérnöki szektorban volt a legalacsonyabb az aktív munkakeresők száma (20 százalék), a legtöbben pedig irodai, marketing, PR, management és business, valamint értékesítési ügyfélszolgálati állásra jelentkeztek. Amíg a cégek jelentős része még mindig az otthoni munkavégzés hatékonyságát értékeli, úgy tűnik, a munkakeresők már levonták a következtetéseket: a home office már nem pusztán trend, hanem alapvető elvárás minden korcsoportban. Az álláskeresők többsége (70 százalék) a digitális környezetben is végezhető munkák után érdeklődik.