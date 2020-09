Bretz Gyula maradt az öttusaszövetség elnöke

Eljött az idő, hogy a Ferrari végre felébredjen a régmúlt sikerek mámorából, s feltárja a problémák gyökerét a feltámadáshoz. Ehhez ötletekre és bátorságra is szükség lesz.

A Ferrari az egyik, hanem a legnagyobb költségvetésből gazdálkodik a Forma-1-ben, ennek ellenére az olasz istálló jelen-, és jövőképe egyre borúsabbnak tűnik. Bár Charles Leclerc az idény első versenyein kétszer is dobogós lett, a múlt hétvégi Belga Nagydíjon abszolút mélypontra került a Scuderia. Mindkét autó célba ért, de az olaszok pont nélkül zárták a hétvégét, mivel Sebastian Vettel a 13., Leclerc a 14. lett. Ehhez hasonló csúfság utoljára 2010-ben a Brit Nagydíjon történt, ráadásul mindez azon a pályán fordult elő, ahol a Ferrari tavaly és 2018-ban is győzni tudott. Az már a téli teszteken is egyértelműnek tűnt, hogy a 2020-as Ferrari nem sikerült a legjobban, ám arra talán kevesen számítottak, hogy az idei autó nemhogy nem lett gyorsabb, lassabb, mint az előző. Márpedig Spában ez történt: Leclerc 0,477 másodperccel gyengébb időt ért el a tavalyi pole pozíciót jelentő eredményéhez képest. Mindez annak fényében drámai, hogy érdemi szabályváltozás nem történt, a riválisok közül pedig hat istálló is legalább két másodpercet javult tavaly óta. Sokat elmond az autó teljesítményéről, hogy az ugyancsak Ferrari-motoros Alfa Romeo és az Alpha Tauri is megelőzte Vetteléket Belgiumban. Tavaly a Ferrari rendelkezett a legerősebb motorral, amely mint utóbb kiderült, nem feltétlenül volt szabályos. A Nemzetközi Automobil Szövetség elmaszatolta az ügyet, s egy titkos paktumot kötött a Ferrarival. Az óriási botrány elmaradt, ellenben a Ferrarinak teljesen új erőforrást kellett építenie, amely sokkal gyengébb, mint a tavalyi – de legalább megfelel a szabályoknak. A 2020-as autó tervezésénél ugyanakkor még az olaszok azzal számolhattak, hogy a nagy motorteljesítménynek köszönhetően belefér egy nagyobb légellenállású autó elkészítése, ez azonban az erőforrás megzabolázása miatt gyaníthatóan nem így alakult. Mattia Binotto csapatfőnök szerint a motor problémája mellett a gyenge teljesítményt elsősorban korrelációs problémák okozzák. „Nem úgy teljesít az autó, ahogy arra számítottunk. Nem ugyanazt produkálta az autó a pályán, mint a tervezés során, szóval nem volt egyezés a tervezőasztal és a pálya között. Próbáltuk a projektet abba az irányba hajtani, hogy több leszorítóerőt nyerjünk, ami tavaly a fő gyengeségünk volt, de végül az, amit kifejlesztettünk aerodinamikailag, az túl gyenge lett a pályán” – összegzett. A problémák további forrása az olaszok szerkezeti egységében és hierarchiájában keresendő. A pocsék idénykezdésre reagálva szervezeti átalakítások vették kezdetét: Binotto már nem technikai igazgató, „csak” csapatfőnök, az istállónál pedig különböző osztályokra bontották le a feladatokat. Binotto ugyanakkor a kiábrándító eredmények ellenére úgy véli, nincs krízis a Ferrarinál. „Nincs krízis, nincs feszültség, van viszont keserűség és frusztráció. De hiszem, hogy ezt reakcióvá és eltökéltséggé tudjuk alakítani. Nyilván ezek nagyon rossz eredmények egy ilyen nehéz szezon során, amit most tapasztalunk. De tudtuk, hogy ez lesz, láttuk már a téli teszteken is, és aztán jött a fejlesztések befagyasztása, és az, hogy lehetetlenség fejleszteni az autót.” A Ferrarinál a koronavírus-járvány miatt befagyasztott fejlesztések, a költségcsökkentési intézkedések és az eltolt szabályváltoztatások miatt nem sok jóra számítanak az elkövetkezendő másfél évben, John Elkann Ferrari-elnök szerint arra kell fókuszálniuk, hogy 2022-ben újra a győzelemért küzdhessenek. A szebb jövőhöz jobb ötletek, rengeteg munka és bátorság kell, hogy feltárják a problémák gyökerét.