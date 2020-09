Nem sietett az Emmi a rossz hírrel

A 168 óra újságírói közül többen is azt mondták lapunknak, eddig nem éreztek közvetlen politikai nyomást. Állításuk szerint Milkovics azt hangsúlyozta nekik: nem akar a lap tartalmába beleszólni, de volt tudomásuk arról, hogy a vezérigazgatónak több konfliktusa is volt már Rózsa Péterrel.

Azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól szerda reggel Rózsa Péter főszerkesztőt, amiért a 168óra hetilap friss számában egy kép jelent meg Orbán Viktor kormányfő családjáról. Az esetről elsőként beszámoló Media1 szakportál szerint a lap vezetőjével az újság nyomdába küldése után, kedden közölték a leváltását, majd a hivatalos dokumentumot a kirúgásáról szerda reggel kapta meg. Az új számban Családi álca címmel összeállítás jelent meg a kormány családvédelmi politikájáról, amit a 6. oldalon a miniszterelnök Facebook-oldaláról vett nyilvános képpel illusztráltak. Ezen a kormányfő felesége és gyerekei is láthatók. Milkovics Pál, a 168óra közvetett tulajdonosa, a Brit Media Kft. vezérigazgatója és résztulajdonosa a Media1-nek adott nyilatkozatában elismerte, hogy ezért a fotóért kellett mennie Rózsának. Szerinte ugyanakkor szó sincs arról, hogy „a NER megérkezett” volna a baloldaliságát mindig nyíltan vállaló újsághoz. Úgy vélte, a főszerkesztő „a jó ízlés határát messze túllépte” azzal, hogy a miniszterelnök kiskorú gyereke is szerepelt a képen, márpedig ő „bármelyik másik politikus családja esetében is így” járt volna el, számára „ez egy morális döntés volt”. Csakhogy Milkovics bejelentése több szempontból is furcsa. A 168óra kiadója a Telegráf Kft., amelynek nem Milkovics, hanem Grünzweig Gábor a felelős kiadója, azaz ő Rózsa Péter munkáltatója. A Telegráf mögött valóban a Brit Media áll már 2016 óta, és idén júliusban jelentették be azt is, hogy a Milkovics alapította Pesti Hírlap tulajdonosa a Brit Media lesz, cserébe az üzletember részesedést kap az utóbbi cégben, illetve vezérigazgató lesz. Ám ennek az Igazságügyi Minisztérium által működtetett cégnyilvántartásban egyelőre nincs nyoma, a Brit Media ügyvezetője továbbra is Udvardi Gábor – ezek szerint még mindig nem történt meg a változások formális átvezetése. Információink szerint nem is az okokról nyilatkozó Milkovics Pál, hanem a Telegráf felelős kiadója írta alá a felmondást, amelyben nem szerepel indoklás. Ezek szerint Milkovics Pál nemcsak „odahatott” a kiadóra, de nyíltan minősítette a lap tartalmát is. A Media1-nek adott nyilatkozatában a 168óra összeállítását „politikai tartalmú üzenetnek” minősítette, amely gyerekeket tesz „gyűlölködés céltáblájává”. Mint kiderült, nemcsak kirúgatta Rózsa Pétert, de kísérletet tett a hétfőn este nyomdába került újság standokról való visszahívására is. Bár a Telegráfban hivatalos titulusa nincs, Milkovics Pál az utóbbi időben többször járt a szerkesztőségben, ahol azt mondta: szeretné középen tartani az újságot, hogy ne csak baloldaliak olvassák. Ugyanakkor a lap újságírói közül többen is azt mondták a Népszavának, eddig nem éreztek közvetlen politikai nyomást. Állításuk szerint Milkovics azt hangsúlyozta nekik: nem akar a lap tartalmába beleszólni, de volt tudomásuk arról, hogy a vezérigazgatónak több konfliktusa is volt már Rózsa Péterrel. Éppen ezért a stáb egyik jobban informált tagja úgy vélte, az Orbán-kép csak ürügy, a főszerkesztőt „megpuccsolták”. A 168óra körül az utóbbi időben jelentős változások történtek . Az évek óta veszteséges kiadóba 2016-ban vásárolta be magát a kormánnyal szoros kapcsolatot ápoló zsidó vallási felekezethez, az EMIH-hez közel álló Brit Media. Hiába a tulajdonosváltás, sokáig anyagi gondokról cikkezett a sajtó, majd tavaly „a lap tulajdonosaival fennálló föloldhatatlan ellentétei miatt” távozott a főszerkesztő, Tóth Ákos és az újság teljes vezetése. Ezt követően került a lap élére a klubrádiós Rózsa Péter. Időközben a Pesti Hírlapnál is történtek változások: az alapító főszerkesztő, a Kossuth Rádió fideszes hatalomváltás előtti vezetője, az MSZP rövid ideig regnáló kommunikációs igazgatója, Kerényi György idén márciusban felmondott – az okokat azóta sem közölték. A Pesti Hírlap és a 168óra összebútorozása is áldozatokkal járt: az utóbbi online stábjából többen távoztak, a hírigazgatói feladatokat a napilap főszerkesztője, Trencséni Dávid vette át. A hetilapot jelenleg megbízott főszerkesztőként Makai József, a Pesti Hírlap főszerkesztő-helyettese irányítja.