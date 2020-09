A közműelnök szerint a gázár nem politika

Az energiahatóság régi-új vezetője, Horváth Péter még Tóth Bertalan MSZP-elnök tarifacsökkentést firtató kérdéseit is kifogásolja.

Barátságtalan és kitérő választ adott Tóth Bertalan MSZP-elnök gázárcsökkentést sürgető levelére Horváth Péter, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) új elnöke. Tóth Bertalan – lapunk birtokába került – megkeresésében a hatóság előző elnöke, Dorkota Lajos - megbízatása lejárta után, de még utódja kinevezése előtt – lapunknak tett nyilatkozata sorsa iránt érdeklődik. Eszerint a hatóság szeptemberig tervezett javaslatot kidolgozni egy szociális és sávos lakossági, valamint egy új ipari energiatarifa-rendszerre. Az ellenzéki honatya sürgeti az árszabályozás átalakítását. A magyar fogyasztók immár az – elmúlt évek során jelentősen és tartósan leeső – tőzsdei gázár többszörösét fizetik. Így lát lehetőséget egy fenntartható árcsökkenésre. Országgyűlési képviselőként és magánemberként is elfogadhatatlannak tartja, hogy a Fidesz-kormány a tőzsdéken 30 forintos gázt 101 forintért adja a háztartásoknak. Utal Dorkota Lajosnak a pártelnök korábbi megkeresésére adott tájékoztatására is. Eszerint, bár a piaci gázárak a legutóbbi, 2014 áprilisi „rezsicsökkentés” óta megfeleződtek, a tőzsdék nyomon követésére és rendszeres tarifajavaslat-tételre kötelezett MEKH azóta egyszer sem indítványozta a lakossági díj mérséklését. Idén májusban akadt olyan nap, amikor egy köbméter gázért kevesebb mint 19 forintot kellett fizetni. Az elmúlt hónapok során a tőzsdei szint nem érte el a 30 forintot. Tóth Bertalan nem lát magyarázatot arra, hogy a kormány miért fizettet az indokoltnál többet a gázért a nyugdíjasokkal, a családokkal, a dolgozókkal vagy épp munkanélküliekkel. Különösen akkor, amikor a válság miatt sok ember jövedelme és jövője bizonytalanná vált – teszi hozzá. A helyzet javítására a MEKH előtt is jelentős feladatokat lát. Emlékeztetett, hogy amikor 2010 és 2013 között szintén Horváth Péter irányította a hatóság jogelődjét, a hivatal javaslatai alapján nőtt és csökkent is a díj. Érdeklődött, hogy Horváth Péter fenntartja-e Dorkota Lajos szociális és sávos lakossági energiaárak kidolgozására tett ígéretét, egyetért-e azzal, hogy a lakossági díjak nem lehetnek sokáig magasabbak a piaci szintnél, illetve javasolnak-e a negyedik negyedévre lakossági díjcsökkentést. Horváth Péter válaszában Tóth Bertalan egy kérdésére sem adott tárgyszerű választ. Bevezetőjében úgy véli, a képviselő az iránt tudakozódik, fenntartja-e a hivatali elődje által megbízatása lejárta után elmondottakat, egyetért-e valamilyen állítással, és kíván-e javaslatot tenni valamilyen témakörben. Úgy látja, ez a megkeresés túlterjeszkedik a törvény szerint a képviselők munkájához adandó tájékoztatás műfaján. Okfejtése szerint a kérdések nem az állami szerv működésére, hanem a vezető álláspontja, szándékai megismerésére irányulnak, amitől „személyre orientált, politikai jelleget kapnak”. Horváth Péterben ez a kormány tagjaihoz intézett képviselői interpelláció intézményét idézi fel, amit egyértelműen a politika világába sorol. A MEKH elnökeként szakmai választ kell adnia – írja. Ezután törvényi pontok részletes idézésével azt érzékelteti, gázár-ügyben milyen nagyszámú feladat hárul rájuk. Többek között javaslatot kell tenniük a szakminiszternek a méltányos lakossági gázárra. „Az árelemek szabályozása” érdekében négyévente felülvizsgálják az ellátó cégek költségeit – írja. (Az azonban kimaradt leveléből, hogy lakossági ármódosítás ennél jóval sűrűbben lehetséges. Ezzel – a miniszterrel szinkronban – gyakorta élnek is. A belső díjelemeket ugyanis rendszeresen úgy módosítják, hogy a végső tarifa ne változzék.) Az új elnök arról is szükségesnek tartja biztosítani Tóth Bertalant, hogy betartják a törvényeket. Horváth Péter MEKH-elnök válasza pontosan rámutat, hogy hozzáértő, szakmai vezetés helyett az energiapolitika irányítói és a hatóság vezetői pártpolitikai kinevezettek, akiknek nem a közjó szolgálata, hanem Orbán Viktor és a fideszes elit érdekeinek kiszolgálása a legfontosabb céljuk – kommentálta Horváth Péter válaszát megkeresésünkre Tóth Bertalan. Nekik nem számít – hiszen jól meg vannak fizetve –, hogy a lakosság évek óta az indokoltnál sokkal magasabb tarifát fizet a földgázért, és a járványválságban sokak számára lesznek elérhetetlenek a fűtött otthonok – tette hozzá. Ha a fideszes elitnek az a gazdasági érdeke, hogy a 30 forintos gázért 101 forintot kérjen a családoktól – amiből így százmilliárdos tartalékot halmoznak fel -, akkor Horváth Péter MEKH-elnök nem tesz javaslatot a gázárak csökkentésére – fogalmazott az MSZP-elnök. Sőt, Horváth Péter úgy tesz, mint aki a kérdést sem érti; meg sem kísérli megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, hanem azt próbálja levezetni, hogy a feltett kérdések nem szükségesek a képviselői munkához - véli. Az MSZP igazságos, sávos árrendszert tervez, amiben a létfenntartáshoz szükséges mértékéig jelképes áron, alanyi jogon biztosítanának hozzáférést az alapvető közszolgáltatásokhoz. Az MSZP újra benyújtja a tarifák igazságos csökkentésére vonatkozó javaslatait, ami szerint a kisfogyasztók nagyobb kedvezményben részesülnének – közölte Tóth Bertalan. Horváth Pétert nem értük el. Hivatalánál azt a kérdésünket, hogy – a felvetés körülményeitől függetlenül – a MEKH dolgozik-e szociális és sávos lakossági, illetve új ipari tarifajavaslaton, nem kívánták véleményezni.