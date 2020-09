Kuciak-gyilkosság: felmentette a bíróság a megrendeléssel vádolt szlovákiai nagyvállalkozót

A különleges bíróság szenátusának elnöknője a felmentő ítéletet az elégséges bizonyíték hiányával indokolta.

Felmentette a bazini székhelyű különleges bíróság csütörtökön a két és fél évvel ezelőtti szlovák újságírógyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kucner nagyvállalkozót és a gyilkosság megrendelésében közvetítéssel vádolt Alena Zsuzsovát.

A különleges bíróság szenátusának elnöknője a felmentő ítéletet elégséges bizonyíték hiányával indokolta. A bazini bíróság ugyanakkor 25 év börtönbüntetésre ítélte Tomas Szabót, aki a vádirat szerint segédkezett a gyilkosság elkövetésében a már áprilisban jogerősen 23 évre ítélt Miroslav Marceknak, illetve egy korábbi gyilkosságot is elkövetett. A most kihirdetett ítéletek egyelőre nem jogerősek. Az oknyomozó újságíró Ján Kuciaknak és barátnőjének a meggyilkolása ügyében indult per fő tárgyalása idén januárban kezdődött. Az ügy öt vádlottja közül elsőként a vád koronatanújával, Andruskó Zoltánnal szemben született ítélet, őt különálló perben, vádalku keretében ítéltek 15 év letöltendő szabadságvesztésre, amiért kifizette a gyilkoságért járó összeget a gyilkosságot végrehajtó és ezt beismerő Marceknak. Az ügy mintegy egy hónapja érkezett a bizonyítási eljárás végéhez, akkor elmondott záróbeszédjeikben a többi vádlott tagadta bűnösségét. A most felmentett vádlottak záróbeszédjeikben a bizonyítási eljárás hibáira hivatkoztak, valamint kétségbe vonták több tanú - köztük a volt titkosszolgálati vezető és újságíró, Peter Tóth - szavahihetőségét. Akkor a vádlottak arra is rámutattak, hogy a vád koronatanúja többször a sajtó által nyilvánosságra hozott információk tükrében változtatta állításait. A perben eredetileg már augusztus elején ítéletet kellett volna hirdetni, ám nem sokkal a kitűzött időpont előtt a különleges bíróság szenátusának elnöknője, Ruzena Sabová szeptemberre napolta az ítélethozatal időpontját.



A mostani felmentő ítéletre az eddig megszólaló szlovák politikusok többnyire meglepődve, de a bírósági döntés tiszteletben tartva reagáltak. Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságírót és barátnőjét, Martina Kusnírovát 2018 február végén találta holtan a rendőrség a galántai járásban fekvő Nagymácsédon lévő családi házukban. A gyilkosság közfelháborodást keltett az országban, és sosem látott méretű tüntetéssorozat követte, ami belpolitikai válsághoz vezetett, a kormány több tagja távozott, és lemondott Robert Fico kormányfő is.