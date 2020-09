Koronavírusos a férfi párbajtőr-válogatott négy tagja

Csütörtökön is rendkívül érdekes összecsapás várható, amikor a 2014-ben világbajnok német válogatott vendége a 2010-es világ- és 2012-es Európa-bajnok spanyol együttes lesz.

Több érdekes összecsapást is rendeznek a labdarúgó Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában, az A divízióban. Az elitosztályban a C csoport összetétele önmagában garancia a kiváló összecsapásokra, miután összesorsolták egymással a világbajnok francia, a kontinenselső portugál és a világbajnoki ezüstérmes horvát együttest. A csoport negyedik tagja Svédország. A nyitó körben szombaton a portugálok a horvátokat fogadják. A portugálok és a franciák a jövő nyárra halasztott Európa-bajnokságon is csoportellenfelek lesznek, egymás elleni mérkőzésükre Budapesten, a Puskás Stadionban kerül sor. Csütörtökön is rendkívül érdekes összecsapás várható, amikor a 2014-ben világbajnok német válogatott vendége a 2010-es világ- és 2012-es Európa-bajnok spanyol együttes lesz. A két csapat korábbi 23 egymás elleni összecsapásából kilencet nyertek meg a németek, hétszer győztek a spanyolok és hétszer lett döntetlen az eredmény. Legutóbb 2018-ban Düsseldorfban barátságos mérkőzésen 1-1-re végzett egymással a két gárda. „Ha csütörtökön kezdődne az Európa-bajnokság, akkor azt a csapatot küldeném pályára, amelyik a németek ellen játszik majd” – mondta Luis Enrique, a spanyolok szövetségi kapitánya a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. „Boldogok vagyunk, hogy ismét válogatott meccset lehet játszani – jelentette ki Joachim Löw, a német válogatott szakvezetője. – Az elmúlt hónapok mindenki számára megterhelőek voltak. Messze vagyunk még a normalitástól, továbbra is a koronavírus határozza meg a napjainkat. Nagyon várjuk a spanyolok elleni mérkőzést, játékosaim motiváltak, jó meccset fogunk játszani. Nem a legerősebb összeállításban lépünk pályára, nem hívtam be azokat a müncheni játékosokat, akik megnyerték a Bajnokok Ligáját. Ennek ellenére jó eredményt várok a csapattól.”