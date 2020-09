Tartott felesége haragjától, inkább a bankot verte át a megszállott játékos

A férfi bemelegítésként egy rendőrfurgon rendszámát is letörte, az igazi ámokfutás viszont csak ezután kezdődött

Vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség a fiatal férfival szemben, aki tavaly májusban az elkötötte a helyi közlekedési társaság új, alig két hete forgalomba helyezett buszát, majd a rendőri ellenőrzést kikerülve egy kandellábernak ütközött. A vádirat és az ügyészségi közlemény szerint az eset 2019. május 2-án éjjel történt. A vádlott az egyik szegedi buszvégállomás mellett sétált.

Valószínűleg már ekkor emlékezetessé akarta tenni az estét, mert letörte az ott parkoló rendőrségi kisbusz rendszámtábláját, és elsétált vele.

A buszállomásra érve rájött, hogy ő bizony buszt fog vezetni, igaz, erre alkalmas jogosítványa sem volt. Előbb két ott parkoló autóbuszt is kinyitott a külső ajtónyitó segítségével, de kulcs hiányában nem tudta ezeket beindítani. A harmadik, alig két hete forgalomba helyezett autóbuszban azonban márt talált egy kulcsot, és használta is. Először csak egy kisebb kört akart tenni vele a pályaudvaron, de rájött, hogy nem lenne képes megfordulni a járművel. Ezért inkább kihajtott a állomásról, és előbb Szegedről Kübekházára, majd Klárafalva és Deszk érintésével vissza Szegedre buszozott, számos közlekedési szabálysértést is elkövetve.

Mikor visszaért Szegedre, a rendőrök már várták:

igazoltatni szerették volna, azonban a férfi megállás nélkül elhajtott mellettük – később viszont lesodródott az útról és egy kandelábernek ütközött.

A férfi ezután is menekülni próbált, a buszból kiugorva elfutott a helyszínnel, a járőrök azonban némi üldözés után leteperték. Az autóbuszban 9,1 millió forint kár keletkezett, mivel az ütközés sorána busz több üvege, szélvédője kitört, karosszériája több helyen megrongálódott. A járási ügyészség a vádlottal szemben jelentős kárt okozó rongálás bűntette, jármű önkényes elvételének bűntette és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt vádat - férfi bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.