Élőláncra hívnak a Színművészetisek

Ötezer emberre van szükségük vasárnap délután ahhoz, hogy eljuttassák alapdokumentumukat az SZFE épületétől az Országházba.

Nem tekintem hősnek magunkat, csak el akarjuk érni a céljainkat – válaszolta az egyetem előtti üzenőfalon is olvasható megjegyzésről érdeklődő kérdésünkre a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyik hallgatója.

– folytatta többi között arra az autósra is gondolva, aki megállt az épület előtt és arról érdeklődött, mire van szükségük az egyetemfoglalóknak.

A Vas utcában többször is hallatszott dudaszó, és adomány is jut bőven.

Valóban, ottjártunkkor minden belépőn volt maszk és csak lázmérés után lehetett bejutni az intézménybe. A kérdésre, miszerint felveszi-e jövő héten a tárgyait, azaz megkezdi-e a tanulást, azt felelte, hogy ezt még nem tudja, majd elmondta, nincs nyilatkozati tilalom, de nincs több mondanivalója, mert mindennel egyetért, ami a sajtótájékoztatón elhangzik. A mindössze ötperces sajtótájékoztató most is a népdalátirat – Ej a titkos egyetem, titkosan kezdődik – éneklésével kezdődött. Majd elhangzott az újabb felhívás: „Ez lesz a harmadik figyelmeztetésünk. Az egyetem szenátusa, melynek 18-ból 5 tagja hallgató, a három alapdokumentum mellett egy Charta Universitatis szöveget is megfogalmazott és elküldött a fenntartónak. A kuratórium részéről az a vád ér minket folyamatosan, hogy nem vagyunk nyitottak a párbeszédre. Szerintünk párbeszéd csak egyenlő felek között jöhet létre. A Magna Charta Unversitatum pontosan azokat az alapelveket fekteti le, amelyek alapján mi el tudjuk képzelni az együttműködést. Magyarország parlamentjében elfogadásra került az a törvény, amely lehetővé teszi, hogy ezekkel az értékekkel ellentétes módon működjön az egyetem. Ezért vasárnap délután megpróbáljuk eljuttatni ezt a dokumentumot az országházba. Mi megkapaszkodunk az egyetem kapujában és láncot alkotva addig nyújtózunk, amíg élünk. Innentől van szükségünk rátok. Álljunk stafétaláncot a Vas utcától a parlamentig. Útközben érinteni szeretnénk a Szentkirályi utcai épületet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, az ELTE BTK épületét, a Corvinus Egyetemet és a Károly Gáspár Református Egyetemet. Úgy számolunk, hogy ötezren elegek lehetünk ehhez. Vagyunk veletek ennyien? A közlemény csak teljes terjedelmében közölhető, a hallgatók ezúttal kérdésekre nem válaszolnak. Köszönjük, hogy itt voltak.” A vasárnap délutáni élőlánc Facebook-oldala itt érhető el.