Újabb látogatási tilalmakat rendeltek el a fővárosban és vidéken

A polgármesteri hivatal bezárt.

Koronavírusos lett Lakitelek polgármestere, Madari Róbert – tudta meg a kecsup.hu . A település jegyzője megerősítette a lapnak, hogy pozitív lett a tesztje Madari Róbert polgármesternek, és emiatt már most is zárva a polgármesteri hivatal. A dolgozók egy részének karanténba kell vonulnia és home office-ban kell dolgoznia. Ez azokra nem vonatkozik, akik szabadságon voltak és nem találkoztak a polgármesterrel. A lap emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi polgármesteri tájékoztatás alapján két hete történhetett valami a településen, mert akkor hirtelen megugrott a karanténban lévők száma. A kecsup.hu azt is írta, hogy Madari Róbert korábban azt közölte a lappal, hogy augusztus közepén volt lakodalom a családjában. Előtte pedig részt vett a Gyergyó-hétvége rendezvényen és a kecskeméti Hírös Napok fesztiválon is. Csütörtök délután a polgármester Lakitelek Facebook-oldalán osztotta meg közleményét. Tájékoztatása szerint a települést az alpolgármester irányítja, mert vele az elmúlt két hétben nem találkozott.