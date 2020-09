Családi tragédia: öt kisgyermekének meggyilkolásával gyanúsítanak egy anyát Németországban

A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet reagált Navalnij mérgezési kísérletére.

Idegméreg bárminemű alkalmazása tiltott vegyi fegyver használatának minősül – foglalt állást Fernando Arias, a hágai központú Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) főigazgatója az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető ellen elkövetett mérgezési kísérlettel összefüggésben kiadott nyilatkozatában csütörtökön.

Arias kijelentette, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény részes államai elítélendőnek és teljes mértékben ellentétesnek tartják a nemzetközi közösség által megállapított jogi normákkal a vegyi fegyverek bármilyen körülmények közötti használatát. – A szervezet továbbra is figyelemmel követi az ügy alakulását, és készen áll arra, hogy segítsen minden hozzá forduló részes államot – tette hozzá a főigazgató. A német szövetségi kormány szerdán adta hírül, hogy Alekszej Navalnij szervezetében a harci idegmérgek csoportjába tartozó anyagot mutattak ki a német klinikai vizsgálatok folyamán. A Vlagyimir Putyin orosz elnök legfőbb bírálójaként is ismert politikus augusztus 20-án egy Moszkvába tartó repülőn lett rosszul. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, Navalnijt az ottani kórházba szállították. Az orosz orvosok tagadták , hogy Navalnijt megmérgezték volna. A kómában lévő politikust augusztus 22-én Berlinbe szállították, és megkezdték klinikai kezelését. Orvosai szerdán azt állapították meg, hogy minden kétséget kizáróan idegmérget juttattak a szervezetébe. A hírek szerint Navalnij tünetei enyhültek, és nincs életveszélyben, de állapota továbbra is súlyos, és nem tudják kizárni, hogy megmérgezése maradandó hatásokkal jár. Moszkva csütörtökön elutasította azt a vádat, hogy az orosz állam áll az ellenzéki politikus német szakemberek által megállapított megmérgezése mögött, a fehérorosz vezetés pedig Varsót és Berlint vádolta meg az incidenssel. Noha kezdetben Moszkva nem látott okot arra sem, hogy nyomozást indítson az orosz hatóság, végül az eljárás elindult. Az ügyészség a német kórház és hatóságok együttműködését is kérte és minden bizonyítékot, amit az üggyel kapcsolatosan találtak. Eddig ugyanis az orosz omszki vizsgálatok eredményeit állítólag három orosz laborban vizsgálták meg és nem találtak mérgezésre utaló nyomokat . A hágai központú Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) 2019 novemberében vette fel tiltólistájára a Novicsokot. Az idegméreg az úgynevezett tiltott anyagok első számú jegyzékében szereplő anyagokhoz csatlakozott, amelyen egyebek mellett a szaringáz, a ricin és a mustárgáz szerepel. A nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény végrehajtó szerveként az OPCW felügyeli a globális törekvéseket a vegyi fegyverek végleges és ellenőrizhető módon történő felszámolására. Az egyezmény 1997-ben lépett hatályba. Felügyeletével a bejelentett vegyifegyverkészletek kilencvenhat százalékát megsemmisítették.