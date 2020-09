Meghaladta a négymilliót a koronavírus-fertőzöttek száma Brazíliában

Továbbra is messze az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzött.

Meghaladta a 26,1 milliót világszerte az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19 betegségbe 864 801 ember halt bele, a kórt 17 345 109 ember győzte le csütörtök estig a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az adatok óránként változnak, ezért a cikkünk írásakor érvényes számokat közöljük. Továbbra is messze azvan a legtöbb fertőzött, több mint 6,1 millió, a halálesetek száma 186 ezer, a második helyen(közel 4 millió fertőzött, több mint 123 ezer halott), a harmadikon pedigáll (3,8 millió fertőzött, több mint 67 ezer halott).immár második napja meghaladta a 7000-et a napi új fertőzöttek száma csütörtökön, a fertőzöttek száma 7157-tel 338 217-re nőtt. Kórházban 4643 embert ápolnak, míg szerdán 4632-en voltak. Az intenzív ellátására szorulók száma az ötödik egymást követő napon növekszik, csütörtökön 18-cal 464-re. coronavirus.app adatai szerint 8581 koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az elmúlt 24 órában. A járvány kezdete óta azonosított esetek száma meghaladja a 479 ezret. Egy nap alatt 42-en hunytak el a fertőzés következtében, amely eddig több mint 29 ezer ember halálát okozta a dél-európai országban., ahol Johns Hopkins egyetem szerint 248 799 fertőzöttet, 9322 halálos áldozatot és 221 525 gyógyultat tartanak számon, a katolikus egyház elutasítja a koronavírus-világjárványról szóló összeesküvés-elméleteket és a bűnbakképzést, imádsággal és az elesettek megsegítésével válaszol a járványra - mondta Reinhard Marx német katolikus bíboros, München-Freising egyházmegye érseke. A bíboros a szövetségi parlament (Bundestag) épületénél, a berlini Reichstagnál a napokban elkövetett kordonbontásra reagálva elutasította a járványügyi intézkedések ellen szervezett tüntetéseken kibontakozó szélsőséges tendenciákat. Megugrott a napi új koronavírus-fertőzöttek száma, szerdán 650 új esetet mutattak ki, ami mintegy 150-nel több az eddigi legmagasabb – az előző napi – esetszámnál. Március elseje óta már 26 127 ember kapta meg a betegséget Csehországban. A napi esetek száma az utóbbi hetekben folyamatosan emelkedik, gyorsabban, mint tavasszal. A fertőzés következtében 426-an haltak meg, míg 18 663-an már meggyógyultak.újabb 1365 embernél mutatták ki az utóbbi 24 órában a koronavírus-fertőzést, ezzel Románia csütörtökön megelőzte Kínát a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek számának tekintetében. A Johns Hopkins egyetem csütörtöki összesítése szerint(Hongkong és Makaó nélkül) 89 962 fertőzöttet tartottak nyilván, valamint 4727 halálos áldozatot és 84 725 felépültet. Romániában eddig 91 256 embernél mutatták ki a fertőzést, közülük 3765 vesztette életét, 39 275 fertőzöttet pedig – két negatív teszt után – gyógyultnak nyilvánítottak.megnyitja a határait a külföldiek előtt, de az országba érkezőknek 48 óránál nem régebbi, negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk határátlépéskor. Csütörtökre a regisztrált fertőzöttek száma95-tel 31 676-ra,112-vel 12 683-ra,162-vel 14 762-re,284-gyel 20 804-re,pedig 102-vel 5019-re nőtt. Továbbra is gyors ütemben terjed a járvány, csütörtökre is 2400 fölötti új beteget regisztráltak, és rekordmagas lett az elhunytak száma. Az elmúlt napon 2439-cel 128 228-ra nőtt az eddigi igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 54-gyel 2710-re emelkedett, miközben eddig 59 676-an gyógyultak meg, közülük előző nap 859-en. Kárpátalján a jelenlegi adatok alapján az azonosított betegek száma 7788, az elhunytaké két újabb esettel 267 emelkedett, miközben eddig 3389-en győzték le a kórt.az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 4995-tel 1 009 995-re emelkedett, az aktív esetek száma 885-tel 165 532-re csökkent. A halálozások száma 110-zel 17 528-ra, a felépüléseké pedig 5766-tal 826 935-re emelkedett. Újabb rekorddal több mint háromezer új koronavírus-hordozót azonosítottakszerdán. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 985-en haltak meg Izraelben, jelenleg 855 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban országszerte, közülük 426-an súlyos állapotban vannak, és 124 embert lélegeztetőgépre kellett tenni.péntektől országszerte betiltják a lakodalmakat és a hasonló vigasságokat az ismét egyre gyorsuló járvány megfékezése céljából. Az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet szerinthalt meg eddig koronavírusban a legtöbb egészségügyi dolgozó. Az AI adatai szerint Mexikóban 1320-an haltak meg bizonyítottan koronavírus miatt az egészségügyben dolgozók közül. A halállista második helyén az Egyesült Államok áll, ahol 1077 egészségügyi dolgozó vesztette életét. Harmadik az Egyesült Királyság 649, a negyedik pedig Brazília 634 áldozattal.