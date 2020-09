Pintér sárga lapot kapott a köztisztviselőktől

Az önkormányzati tisztviselők sztrájkja pénteken a munkaidő végén lezárul, de a béremelésért, a munkatársak megbecsüléséért a szakszervezet tovább harcol.

A kormány sem az Alaptörvényt, sem a köztisztviselők sztrájkjogát szabályozó – még 1994-ben kötött - sztrájkmegállapodás normáit nem tartotta be a három napos önkormányzati munkabeszüntetés előtt és alatt – hangsúlyozza a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) sztrájkértékelő közleménye. A szervezet sztrájkbizottsága ezt az állami törvénysértést elfogadhatatlannak tartja, ezért jelképesen „sárga lapot” mutat fel a tárgyalásokat elutasító belügyminiszternek. Az összefoglaló szerint a három napot érintő szakszervezeti akcióban a helyi döntések alapján különböző időpontokban és időtartamban összesen 5358 köztisztviselő vett részt, az ország minden részén tartottak tiltakozó és figyelemfelhívó megmozdulásokat, de ezek nem veszélyeztették az ügyfelek halaszthatatlan ügyeinek intézését.

Az MKKSZ sztrájkbizottsága és vezetése köszönetet mond az akció minden résztvevőjének és azoknak is, akik valamilyen módon kifejezték szolidaritásukat a sztrájkolókkal. A Boros Péterné elnök aláírásával kiadott közlemény arra is emlékeztet ugyanakkor, hogy a dolgozókat nem egy helyen megfélemlítették, sokan egzisztenciájukat féltve nem mertek bekapcsolódni a munkabeszüntetésbe. Az önkormányzati tisztviselők sztrájkja pénteken a munkaidő végén lezárul, de a béremelésért, a munkatársak megbecsüléséért a szakszervezet tovább harcol. Ennek formájáról azonban még nincs döntés, a közlemény is azzal a kérdéssel zárul: „Mi legyen a folytatás”? Mivel a most záruló akció is az alapszervezetek kérésére nyúlt háromnaposra, arra lehet számítani, hogy a tagság ennél is erősebb hatású megmozdulásokat követel a jövőben.