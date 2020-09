Életfogytiglani fegyházbüntetést kér az ügyészség a csantavéri bérgyilkosra

A vádirat szerint Amszterdamban, majd Budapesten is hidegvérrel gyilkolt a 39 éves szerbiai magyar férfi.

Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés, valamint közokirat-hamisítás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség a csantavéri születésű szerbiai magyar bérgyilkos, D. Csaba ellen – derült ki a Népszavához eljuttatott ügyészségi közleményből. A Fővárosi Törvényszék előtt indított büntetőperben az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádirat szerint két éve Hollandiában és Magyarországon is gyilkosságot elkövető 39 éves férfit életfogytig tartó fegyházbüntetésre, és zárja ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A Népszava csaknem egy hónapja számolt be arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) átadták az ügyészeknek a lezárt nyomozás több ezer oldalnyi iratait.



A most ismertetett vádirat szerint D. Csaba 2018 júliusában Amszterdamba utazott, ahol álhajat viselve terepszemlét tartott egy kávézóban, ahova az a horvát férfi járt, akit a vádlott meg kívánt ölni. A terhelt 2018. július 30-án, a délutáni órákban, leplezett külsővel visszatért a kávézóba és az ott tartózkodó horvát sértettet tarkón lőtte, majd elhagyta a helyszínt. A másik gyilkosság 2018 szeptemberében történt, amikor a vádhatóság szerint D. Csaba elhatározta, hogy végez egy magyar kábítószer-kereskedővel, akivel találkozót beszélt meg 2018. szeptember 19-én, az esti órákra a XV. kerület, Szentmihályi úti bevásárlóközpont és a Szilas-patak közé. A találkozón a vádlott elterelte a sértett figyelmét azzal, hogy kábítószernek látszó, valójában cukorhelyettesítő anyagot tartalmazó csomagokat adott át, majd lőfegyverrel fejbe lőtte áldozatát. A támadó a holttestet a patak medrébe húzta. A férfi a bűncselekmények elkövetését követő, külföldi rejtőzködéséhez hamis okmányokat készítettet és használt.

A Fővárosi Törvényszék tavaly júliusban számolt be arról, hogy beismert egy gyilkosságot a terhére rótt cselekmények közül az a Prágában elfogott férfi, akit a bíróság letartóztatásba helyezett. A gyanúsított ügyvédje a beismert gyilkossággal kapcsolatban jogos védelemre hivatkozott. D. Csabát nemzetközi elfogatóparancs alapján március 1-jén egy prágai szállodában fogták el a cseh hatóságok, és július 18-án átadták a magyar rendőröknek. A nyomozás információi alapján D. Csaba számos európai országban megfordult az elmúlt évek során, ezért elfogása érdekében a nyomozást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányság felvette a kapcsolatot a szerb, a szlovák, az osztrák, valamint a cseh társhatóságokkal, illetve a magyar hatóságok mindvégig szoros együttműködésben voltak az Europollal, valamint az Eurojusttal is. A rendőrség az eljárással kapcsolatban már egy éve jelezte: több másik emberölési ügyet is vizsgálnak, a férfi ellen három ország is elfogatóparancsot adott ki. A holland hatóságok közben felajánlották a magyar hatóságoknak a büntetőeljárás lefolytatását, amit a Legfőbb Ügyészség elfogadott. Sajtóinformációk szerint D. Csaba Szerbiában és Spanyolországban is ölt embert.