NBA a Dózsa György úton

Újra lesz minőségi kosárlabda Budapesten, legalábbis ezt ígéri az ország legrégebbi és legújabb akadémiájának együttműködése.

„A Honvéd az életem része, a karrierem fontos állomása, hiszen itt kezdtem kosárlabdázni és az első sikereimet is itt értem el, ezért szoros érzelmi szálak fűznek a klubhoz” – érvelt az origóhoz való visszatérés mellett Dávid Kornél, az első és ez idáig egyetlen magyar kosaras, aki játszott az NBA-ben. Előzményként a napokban együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Honvéd államilag akkreditált kosárlabda-akadémiája és a Dávid Kornél nevével fémjelzett székesfehérvári kosárlabda-akadémia. A Dózsa György úti visszatérés így érzelmileg nem volt kérdéses, legfeljebb annak mikéntje. Illetve kiderült, az sem: „Báder Márton a Honvéd szakmai igazgatójaként vesz részt a projektben, ami megkönnyítette a folyamatot. Játékosként itthon és külföldön is elismert kosaras volt, s noha nem beszéltünk naponként, de tartottuk a kapcsolatot. Tudtuk egymásról, hogy hasonlókép gondolkozunk a kosárlabdáról, nem kellett túlgondolni és sokat beszélni erről. Elhatároztuk, hogy összetesszük, amink van” – elevenítette fel Dávid Kornél az első lépéseket. A magyar kosárlabda utánpótlás óriási lehetőséget kapott: az ország négy helyszínén indultak el az államilag akkreditált akadémiák, melyek működésétől az utánpótlásképzés reformját várja a sportági vezetés. Ezek egyik helyszíne a Budapesti Honvéd, amely igényt tartott a Székesfehérváron Dávid Kornél révén húsz éve működtetett akadémia tapasztalataira. A sportágban megvan a változtatás vágya, a kérdés, hogy ez mikor lesz érezhető. Hát nem most. „Az akadémiai képzésnél és az utánpótlás-nevelés egészében a türelem a legfontosabb. De általában ez van meg a legkevésbé” – jelezte Dávid, hogy a képzés reformjának eredményei nem holnap fogják megváltani a sportágat. „Ezen a területen évek munkája kell ahhoz, hogy egy tehetség befussa azt a pályaívet, ami megilleti. A nevelés és fejlesztés közben pedig a gyerekkel együtt számtalan buktatót kell leküzdeni”. A tehetségek megfelelő menedzselése az edzői kar feladata, de még önmagában ez sem elég, mert a megfelelő szaktudást egy komplex rendszerbe kell illeszteni. A felépített struktúra vége a válogatottság, mondta Dávid Kornél, aki szerint a megszerzett tapasztalat és tudás viszonylagos, mert a sportág folyamatosan fejlődik, ezért állandó változásban van. Igyekeznek nem csak követni ezeket, hanem, ha lehetőség adódik, akkor szeretnék egynémely téren meg is előzni a nemzetközi trendeket. A Honvéd a legsikeresebb magyar klub volt a sportágban, ezt a tradíciót úgy kívánják ápolni, hogy közben felépítik az új utánpótlás bázist. A két akadémia szakmailag közös program mentén dolgozik, ehhez mindkét edzői kar igazodik. „A fiatalok körében népszerű az NBA, sok gyerek álma, hogy ott játsszon. Ez a cél viszont rengeteg lemondással jár, ha valaki ezért nem tesz eleget, akkor csak az álmodozás és a csalódás marad. Egy gyereknek még a saját korosztályában is nagy kihívás a következő szintre lépni, de ha ez a vágy és eltökéltség megvan benne, akkor az mindent felülíró hajtóerő lesz” – mondta az NBA egyetlen magyar kosarasa, akinek meggyőződése: sok ilyen gyerek van, „efelől nincsenek kétségeim”.