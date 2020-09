Csalókra figyelmeztet az MKB Bank

A kabinet idén már hét százalékos GDP csökkenéssel számol, miután úgy tűnik, nem sikerül elkerülni a fertőzés második hullámát.

A magyar kormány tovább rontotta a gazdasággal kapcsolatos GDP-előrejelzését: a Pénzügyminisztérium irányítása alatt működő Államadósság Kezelő Központ Zrt. szeptember 2.-i angol nyelvű befektetési tájékoztatója szerint a kabinet már éves szinten 7 százalékos GDP csökkenést és 7-9 százalék között államháztartási hiányt vár. A kormány hivatalos prognózisa mind mai napig az áprilisban kiadott három százalékos visszaeséssel számol, ugyanakkor az Európai Bizottság már korábban mínusz hét százalékot jósolt. A hazai gazdaságot a tavaszi leállások és az elhibázott gazdaságvédelmi intézkedések miatt sokkal jobban sújtotta a koronavírus első hulláma. Most pedig úgy néz ki, hogy a második hullám egészségügyi szempontból sokkal súlyosabb lesz, legalábbis erre utal, hogy az elmúlt napokban sorra dőltek meg a napi fertőzöttségi adatok idehaza, amire a kormány a határok szelektív lezárásával reagált. A koronavírus-válság elején, akárcsak a magyar kormány, a világ más döntéshozói is abban reménykedtek, hogy V-alakú lesz a gazdasági fejlődés vonala, vagyis a gyors zuhanást hasonlóan hirtelen felpattanás követi. A gyors zuhanás megvolt, ám a koronavírus járvány továbbra is visszahúzza a növekedést: a cégek egy része csődbe megy, a munkavállalóik elveszítik állásukat, a bankoknak pedig a becsődölt vállalkozások hitelei miatt veszteségeik keletkeznek. Míg a válság első szakaszát az államok által elrendelt lezárások okozták, az elkövetkező hónapokat valószínűleg a fogyasztók félelme és kormányzati korlátozások jellemzik az olyan iparágakban, mint az idegenforgalom, a turizmus, a szórakoztatóipar, a vendéglátás és a kiskereskedelem – írta a Politico neves uniós közgazdászok és elemzők véleményére alapozva. A lap szerint a közgazdászok amiatt aggódnak, hogy a multinacionális nagyvállalatok újabb elbocsátásokat jelentenek be a közeljövőben, annak ellenére, hogy az állami bértámogatási rendszerek még érvényben vannak. (Magyarországon már nem él a Kurzarbeit, augusztus vége óta nem fogadnak új kérelmeket.) Számos vállalat úgy értékeli, hogy a koronavírus-járvány végletesen károsította az üzleti modelljüket – vélekedett John Wraith, a svájci UBS bank közgazdásza. A vállalkozások növekedési pályája addig nem áll helyre, míg nem lesz a vírus ellen oltóanyag vagy gyógyszer – tette hozzá a közgazdász. A Politico szerint nagyon sötét a kép: a világjárvány korai hónapjaiban a bankok alapvető szerepet játszottak abban, hogy a kormányok által garantált hitelek nyújtásával és a hitelmoratóriummal elkerülhetővé tegyék a gazdaság összeomlását. Mivel e sürgősségi intézkedések nagy része átmeneti, egyes szakértők arra számítanak, hogy maguknak a bankoknak is hamarosan állami támogatásra lesz szükségük. A kormányzati pénzügyi mankókat sem lehet örökké fenntartani, ugyanis azoknak nincs fedezetük, és egy bizonyos ponton túl pedig az államadósság növelése nem opció. A kormányok egyet tehetnek, nagyívű infrastrukturális beruházásokba kezdenek, ezzel munkát vagyis fogyasztói keresletet teremtenek, erre számítanak az elemzők az Egyesült Királyságban, Európában és az Egyesült Államokban is. Egy hátránya van viszont ezeknek a programoknak, hogy kedvező hatásaikat csak évek alatt tudják kifejteni. Idehaza sem túl biztató a jövőkép: Amíg nem lesz hatásos vakcina, addig fel kell készülnünk a társadalmi megszorításokra és az azokat követő lazításokra – mondta a Népszavának Vértes András. A GKI Gazdaságkutató elnöke szerint ugyan nekünk, magyaroknak júliusban, augusztusban – különösen a Balaton-parton - az volt az érzésünk, hogy nehezén már túljutott magyar társadalom és a gazdaság, de ez tévedés. Elkezdődött a második hullám, most minden újra zárul. Ha nem is lesznek olyan leállások, mint tavasszal, hisz például az autógyárak termelnek majd, de ez messze lesz a gazdaság normális működésétől. A közgazdász szerint 2021-re adott előrejelzések többsége azzal számol, hogy komoly felpattanás jöhet a magyar gazdaságban, ám ezek abból indulnak ki, hogy legalább a jövő év első felében megszületik a koronavírus ellenszere. Addig viszont maradt az otthoni munkavégzés, már ahol ez megoldható.