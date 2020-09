Két salgótarjáni iskolát is bezártak, miután megfertőződött egy tanár

A koronavírusos pedagógus mindkét intézményben tanít, az iskolákban online oktatásra állnak át.

Megfertőződött koronavírussal egy tanár Salgótarjában, ezért két középiskolát is bezártak – idézi Fekete Zsolt helyi polgármester Facebook-bejegyzését a hvg.hu . Fekete szerint az érintett pedagógus a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában tanít, így elsőként azt zárták be, jelenleg a teljes tanári kart tesztelik, a jövő héttől digitális oktatásra állnak át. Mivel több pedagógus a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskolában is tanít, ezért elővigyázatosságból azt is bezárták, és szintén távoktatást vezetnek be.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a másfél méteres távolságtartás, illetve a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön a szájmaszk viselése továbbra is kötelező. Nógrád megyében a koronavírus tájékoztató oldal térképe szerint eddig 78 fertőzöttet azonosítottak be a járvány kezdete óta - teszi hozzá a lap.