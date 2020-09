Ausztria négyszínű mozaikká válik: bemutatták a covid-lámpát

„Oroszország csak a jelenlegi hatóságokkal tart fenn kapcsolatot” – mondta a Koordinációs Tanács elnökségi tagja.

Közvetlen párbeszédet ajánlott Oroszországnak Paval Latuska, a fehérorosz ellenzéki Koordinációs Tanács elnökségi tagja pénteken Vilniusban tett látogatásán.



„Hajlandó vagyok Moszkvába utazni, hogy orosz politikusokkal találkozzam, és információkkal lássam el őket” – jelentette ki Latuska.

Mint mondta, a testület abban reménykedett, hogy az orosz vezetés semleges álláspontra fog helyezkedni, és meghallgatja a fehérorosz közvéleményt. Hozzátette, hogy mindeddig ez nem történt meg.



„Oroszország csak a jelenlegi hatóságokkal tart fenn kapcsolatot” – húzta alá Latuska, akit a BNS balti hírügynökség idézett.

Az ellenzéki vezető szerint lengyelországi és litvániai útjának célja az volt, hogy első kézből adjon tájékoztatást a fehéroroszországi fejleményekről. Hozzátette, hogy a két szomszédos ország, illetve az Európai Unió közvetítőként járhatna el, ha Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő fehérorosz elnök kormánya hajlandó lenne párbeszédet folytatni a civiltársadalommal. Latuska mindemellett hangsúlyozta: a fehérorosz politikai válság elsősorban az ország belügye.



„Megoldása a fehérorosz társadalomtól és a jelenlegi kormánytól függ” – mondta a volt diplomata és oktatási miniszter.

Úgy fogalmazott,



„lehetőségeinkhez mérten próbáljuk rábírni a hatóságokat, hogy jöjjenek a tárgyalóasztalhoz”.

Ismételten kiemelte, hogy a testület békés hatalomátadást akar elérni az országban.



Óva intette a hadgyakorlatoktól a védelmi minisztérium a NATO-t

A minszki védelmi minisztérium a nap folyamán óva intette a NATO-t a fehérorosz határok mentén tervezett hadgyakorlattól.

„Katonai ellenintézkedéseket vagyunk kénytelenek foganatosítani” – jelentette ki Viktar Csrenyin védelmi miniszter.

Pénteken amerikai katonák és harckocsik érkeztek Litvániába. A kontingens két hónapig állomásozik majd a fehérorosz határ térségében. A litván kormány ugyanakkor leszögezte, hogy a csapattelepítést nem szánják jelzésnek az Oroszország támogatását élvező szomszédjuknak, ahol továbbra is tüntetések zajlanak Lukasenka vitatott újraválasztása miatt. Lukasenka, aki csütörtökön „barátságtalan lépésekkel” vádolta a NATO-t, már korábban teljes készültségbe helyezte a fehérorosz haderő egy részét. Fehéroroszországban pénteken is voltak tiltakozó akciók, a megmozdulásokhoz a tanév kezdetével számos diák is csatlakozott. Az előző nap 26 tüntetőt vettek őrizetbe a hatóságilag nem engedélyezett tiltakozásokon, amelyeken több mint nyolcszázan vettek részt. Ugyanakkor helyi hírforrások szerint a Lukasenka melletti szimpátiatüntetéseken jóval többen vesznek részt. Pénteken ismeretlenek feltörték a belügyminisztérium honlapját, és körözési listára helyezték Lukasenkát és Jurij Karajev belügyminisztert. A helyi sajtó szerint a körözött személyek manipulált lajstromán az szerepelt, hogy „a fehérorosz nép elleni háborús bűncselekmények” miatt keresik őket.