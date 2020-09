Újabb fertőzötteket találtak a Ferencváros jéghoki csapatánál

Az esélytelenebb magyar labdarúgó-válogatott Szoboszlai Dominik fantasztikus lövésével 1-0-ra nyert a sokkal esélyesebb Törökország otthonában.

Rendkívül rossz előjelekkel utazott el a magyar labdarúgó-válogatott Törökországba a Nemzetek Ligája második kiírásának első találkozójára . Sérülések, mérkőzéshiány miatt, illetve a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében napról napra változtatni kényszerült Marco Rossi szövetségi kapitány a keret összetételén. Az előjelek alapján arra lehetett számítani, hogy újabb komoly pofont kap, a magyar futball. A válogatott azonban nagyon kellemes meglepetést szerezve, a kényszerből felforgatott összeállítás ellenére az első perctől rendkívül szervezetten, fegyelmezetten játszva megérdemelten győzte le az esélyesebb, Európa-bajnoki résztvevő török válogatottat. Ráadásul egy olyan szabadrúgásgóllal – Szoboszlai Dominik 32 méterről bombázott a hálóba, a labda a kapufáról vágódott a kapuba, a hazaiak kapusa meg sem tudott mozdulni –, aminek külföldön is komoly visszhangja volt. „Gránátként csapódott Szoboszlai lövése a kapuba” – írta a 12termann.at nevű osztrák internetes portál a találatról. „A magyarok óriási meglepetést okoztak Törökország legyőzésével, Szoboszlai Dominik olyan gólt lőtt, amilyet nagyon ritkán látni” – hangzott el a ZDF német közszolgálati televízió összefoglalójában. „Csak a második félidő elején nyújtott elfogadható teljesítményt Törökország, a magyarok a mérkőzés nagy részében fölényben futballoztak, megérdemelten nyertek, Szoboszlai csodagólt szerzett” – írta a Hürriyet nevű török lap a találkozóról. „A játéknap legnagyobb gólja Szoboszlaié” – hangzott el a SkySports összefoglalójában az NL mérkőzéseiről. „Az öltözőben is megkaptam a magamét a gólért, de persze pozitív értelemben. Van olyan érzés, amikor eltalálod a labdát és látod, hogy be fog menni – na, nekem körülbelül most ez volt, iszonyatosan jól eltaláltam, és szerencsére a kapufáról befelé pattant” – értékelt Szoboszlai az M4 Sportnak a bombagólt szerző Szoboszlai Dominik. „Mivel néhány nap alatt két mérkőzést játszunk, több fiatalnak lehetőséget adtunk – hangsúlyozta Senol Günes, a török válogatott szakvezetője. – Az ellenfelünk sokkal motiváltabb volt, jobban játszott. A magyaroknak nagy lökést adhat ez a diadal, annak ellenére, hogy az övék a leggyengébb csapat a csoportunkban. Igazi harcosok voltak. Mivel én állítom össze a keretet, a vereségért én vagyok a felelős. Sajnálom, hogy kikaptunk. Hazai pályán jól akartunk rajtolni. Nem tudtunk úgy játszani, ahogy tudunk. Ettől még remek labdarúgóink vannak.” „Azt kértem a játékosoktól, harcoljanak az országukért, ezt megtették – jelentette ki Rossi. – Csapatmunka eredménye a siker, különlegeset alkotott mindenki. Ez azonban csak az első lépés volt, ám ez a meccs önbizalmat adhat nekünk a jövőre nézve. Az első félidőben nagyon jól teljesítettünk, a törökök kicsit tán lebecsültek minket, és az sem zárható ki, hogy megleptük őket a taktikánkkal. A szünet után picit fáradtabbak voltunk, többet védekeztünk, de mindig sikerült a területeket lezárni. Mindent egybevéve megérdemelt győzelmet arattunk”. A következő óriási feladat vasárnap vár az együttesre, amikor az oroszokat fogadja zárt kapus mérkőzésen a Puskás Stadionban (18, tv: M4 Sport). Oroszország a 2018-as hazai rendezésű világbajnokságon bejutott a legjobb nyolc közé, az NL első fordulójában 3-1-re nyert otthon Szerbia ellen. A magyar együttes nem várt óriási sikerrel kezdte el az előzetesen reménytelennek tűnő küldetést, megpróbálni odaérni a bennmaradást jelentő legalább harmadik helyre egy olyan csoportban, amelyben minden ellenfél erősebb. Az oroszok ellen Bese Barnabás és Bolla Bendegúz visszakerültek a magyar keretbe. A labdarúgó-szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a játékosok azért nem utaztak el Törökországba, mert a rajtuk végzett orvosi vizsgálatok eredményei nem voltak megnyugtatóak. Az újabb kontroll azonban már mindent rendben talált, így a két futballista ismét csatlakozhatott az együtteshez.