Diákokkal üzenik meg, hogy csak végső esetben állítják át az oktatást, mert nem kell a járványtól félni

Ritka NER-per indult pénteken: Tamás Lajos, aki aza NER-ben, követel pénzt a Schmidt Mária által vezetett közalapítványtól. Amelyik a kormány nevében megrendelt egy alig egyperces filmet, de az elkészült alkotásnak csak a felét fizette ki, írja a 444.hu . A producer, aki egyben t88 millió forintot követel. (Maga a film az alig egy éve, a június 16-án, a Hősök terén tartott Szabadságkoncertet harangozta be, ami Nagy Imréék újratemetésének 30. évfordulóján egyfajta örömünnepe lett volna a rendszerváltásnak.) A klip lényege, hogy 30 éve megérkezett Orbán Viktor, a rendszerváltás Messiása, és elhozta az örömöt a családok életébe azzal, hogy egy szónoklattal kizavarta az oroszokat, lebontotta a vasfüggönyt és véget vetett a kommunizmusnak. Szóval forma szerint a klipet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány rendelte meg a Szupermodern Stúdió Kft-től. Az eredeti terv egyébként messze nem az volt, ami a végeredmény lett. Goda Krisztina elképzelése az volt, hogy hat ember emlékezik vissza Nagy Imre és társai 1989-es temetésre. Erről adtak le storyboardot is a közalapítványnak, ami a gyártó állítása szinte képenként mutatta be, hogyan néz majd ki a film. Leadták a stáblistát is a szereplőkkel. A megszólalók aztán végül nem is szerepeltek a filmben. A rendező által készített változatot ugyanis május 2-án megmutatták Schmidt Máriának, és innen kezdődtek a problémák. Schmidt lassúnak találta, dinamikusabbat akart, valójában egy koncertajánlóra módosította az eredeti filmet. A gyártó szerint bár voltak még munkák a Schmidtnek bemutatott verzióval (narráció, hangkeverés, digitális trükökkel a 89 után a Hősök terén felbukkant tárgyak kiretusálása, az arhcív felvételből a köztévé logójának az eltüntetése), de ezeket két hét alatt, határidőre be tudták volna fejezni. A közalapítvány vezetése azonban ez lehetetlenné tette az újabb kéréseivel, fontos kérdésekre csak késve reagáltak, vagy későn adtak át a filmhez szükséges elemeket. Schmidték viszont éppen azért nem akarják kifizetni a szerződésbe foglalt pénz felét, több, mint 60 millió forintot, mert a gyártók nem adták le a filmet május 16-án. Összességében a Szupermodern Stúdió Kft. 88 millió forintot követel Schmidt Máriáéktól. Ebben benne van az is, amit Schmidt Máriáék visszatartottak az eredeti szerződésben szereplő összegből, és hozzáadták a Schmidt által jelzett, a vállalkozó szerint pótmunkának minősülő módosítások árát és a késedelmi kamatot is. Ráadásul a gyártó szerint azért annyira nagy hátrány nem érhette a közalapítványt, hiszen a tévében 300-szor, a rádióban 100-szor ment le a reklám a június 16-i koncert előtt. Nem úgy tűnik, hogy az eredeti koncepcióra nyomokban sem emlékeztető végeredménnyel elégedetlen lett volna Schmidt Mária, mert a kisfilmet a koncert után tovább hasznosították, és óriáskivetítőn a Volt Fesztiválon is játszották szinte végtelenítve. De ez a mostani csak bemelegítés volt a valódi tárgyalásra, aminek a következő napján, októberben Lajos Tamás producer, Goda Krisztina, az eredeti rendező, Schmidt Mária és jobbkeze Tallai Gábor is tanúskodni fog.