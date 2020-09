Ezeket a sport és luxusverdákat vették a magyarok

A teljesen elektromos járgányok is szépen fogytak.

Egyre több magyar vásárol sportkocsikat, legalábbis a Datahouse adatai alapján az idei év első 8 hónapjában összesen 474 ilyen típusú kocsi állt forgalomba hazánkban, és a luxus csodagépek is jól fogytak Magyarországon, írja a penzcentrum.hu . Idén is folytatódik a Tesla térnyerése: Elon Musk elektromos verdáiból az első nyolc hónapban 62 darabot helyeztek forgalomba. Ebből a legtöbb (egész pontosan 49 darab) Model 3-as volt, ami a legolcsóbb Tesla, nagyjából 16 millió forinttól be lehet szerezni újonnan. A szintén elektromos luxus-SUV Mercedes EQC-ból 36 darab kapott magyar rendszámot. Nagyot ment a Porsche csúcsmodellje is, a teljesen elektromos Taycanból 34 darab állt forgalomba 2020. augusztusáig. Az egy töltéssel akár 450 kilométer megtételére is képes sportkocsi 53 millió forinttól indul. (A nem elektromos luxus SUV-ok között különlegesebb a 60 millió körüli indulóárral bíró Bentley Bentayga, amiből hármat is hoztak Magyarországra.) Magyarország kedvenc sportautója a Ford Mustang - összesen 190-et helyeztek forgalomba -, amit a második helyzetthez képest még viszonylag "olcsón" meg lehet venni, az induló listaára 12,8 millió forint. Azaz összesen négy Mustangot lehetne venni a Mercedes AMG GT 51,2 milliós indulóárából. A sokkoló árcédula sem tántorította el a csúcskocsitól a módos magyarokat: idén eddig 53 darab állt forgalomba. Méregdrága Ferrariból 2020-ban 11 darabot is behoztak Magyarországra: a kb. 100 milliós 812 Superfastból hatot is forgalomba helyeztek. Emellett négy darab 488-as is szerepel a listán, ez az olasz sportkocsi "csak" 80 milliót ér. A hazai gazdag-flotta gyarapodott még egy Ferrari F8 Spiderrel is, aminek az indulóára 70 millió forint körül van.