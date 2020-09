Ha ezt az öt számot ikszelte be, egy táskányi pénze van

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.

Vasárnap az ország nagy részén túlnyomóan derült időre számíthatunk kevés fátyol- és gomolyfelhővel, azonban északon és nyugaton erőteljessé válik a gomolyképződés, amelyből helyenként zápor, zivatar is kialakul. Néhol jégeső is előfordulhat – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében . Többnyire mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, de a Nyugat-Dunántúlon az északira forduló szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 17 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.